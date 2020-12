Comunicado do Business Wire :PierianDx

A PierianDx, a empresa líder em informática de genômica clínica, anunciou hoje uma parceria ampliada com a Illumina para permitir que as soluções de relatórios genômicos da PierianDx sejam utilizadas com AmpliSeq? para Illumina®Focus Panel, AmpliSeq? para Illumina®Myeloid Panel e o TruSight? Hereditary Cancer Panel. Adicionar esses painéis expande o relacionamento existente entre a Illumina e a PierianDx, que atualmente cobre o uso da plataforma PierianDx para oferecer suporte a relatórios genômicos nos principais mercados globais para o portfólio TruSight Oncology 500.

A realização de um teste NGS abrangente e a entrega de um relatório genômico de acompanhamento só eram realizados por meio de um teste de envio a um laboratório comercial. No entanto, ao realizar testes como envios, as organizações de saúde abrem mão do controle sobre as amostras, o tempo de resposta e a qualidade. A plataforma PierianDx permite que as organizações de saúde acelerem seus programas de medicina de precisão, capacitando-as a criar relatórios genômicos clínicos precisos, oportunos e abrangentes internamente.

O vice-presidente sênior e diretor médico da Illumina, Dr. Phil Febbo, disse: "A PierianDx demonstrou seu compromisso com as melhores soluções de relatório de variantes da classe. Estamos entusiasmados em expandir nossa parceria para cobrir o conjunto de painéis AmpliSeq? que são otimizados para a pesquisa clínica do câncer".

A PierianDx desenvolve o Clinical Genomics Workspace?, que consiste em um software intuitivo e uma base de conhecimento clínica robusta, a qual transforma as informações variantes não-estruturadas em um relatório genômico clínico altamente estruturado e utilizável. Em uso por centros médicos acadêmicos, centros de câncer, laboratórios de referência e organizações de saúde em todo o mundo, ele ajuda os usuários a classificar e interpretar as variantes de forma precisa e rápida para produzir um relatório pronto para o médico.

Lincoln Nadauld, vice-presidente e chefe de medicina de precisão e genômica da Intermountain Healthcare, explica: "A nossa parceria com a PierianDx nos permitiu avançar nosso programa de medicina de precisão, aprimorando a classificação de variantes, acelerando a identificação de terapias direcionadas e expandindo as oportunidades de ensaios clínicos para nossos pacientes".

Fundada em 2014 na Washington University em St. Louis, a PierianDx está focada no avanço do diagnóstico de câncer e em tornar a terapêutica direcionada mais acessível aos sistemas de saúde, laboratórios e pacientes em todo o mundo. Suas tecnologias de genômica clínica líderes da indústria, laboratório credenciado CAP e CLIA, base de conhecimento pronta para IVD e solução de relatórios e experiência oferecem a abordagem mais integrada, confiável e colaborativa em todo o espectro de atendimento clínico. De sequenciamento genômico e informática biomédica no laboratório a relatórios e suporte a decisões ao lado do paciente, a PierianDx impulsiona a adoção da genômica no atendimento clínico e acelera a luta contra o câncer somático e doenças hereditárias da linhagem germinativa. www.pieriandx.com

