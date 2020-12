Comunicado do Business Wire :Silversmith Capital Partners

O Market Access Transformation (MAT), uma empresa global de saúde que usa tecnologia de ponta para automatizar e modernizar a forma como as empresas de ciências biológicas capturam insights de missão crítica que conduzem a tomada de decisões em todo o ciclo de vida do produto, anunciou hoje um investimento minoritário de U$ 30 milhões da Silversmith Capital Partners, uma empresa de capital de crescimento sediada em Boston. O investimento marca a primeira vez que o MAT levantou capital externo e será usado para expandir a equipe da empresa e acelerar a inovação de suas ofertas de produtos.

Fundada em 2016, o MAT revolucionou a forma como a Pesquisa de Mercado Global Payer é conduzida ao desenvolver a Rapid Payer Response (RPR), a única plataforma global sob demanda do setor para coletar percepções críticas do pagador. Em cinco anos, a empresa construiu uma base de clientes de mais de 45 fabricantes de produtos biofarmacêuticos e de dispositivos - incluindo todas as 10 maiores empresas farmacêuticas. A parceria do MAT com a Silversmith solidifica sua posição de liderança no mercado no fornecimento de soluções baseadas em tecnologia para a comunidade de saúde.

"Fornecer aos nossos clientes ofertas novas e aprimoradas que atendam às necessidades não atendidas na pesquisa e análise de saúde tem sido nosso foco principal desde que começamos o MAT", afirmou Baiju Aurora, CEO e cofundador do MAT, que junto com o cofundador Paul Howard continuará para liderar a empresa. "Estamos extremamente orgulhosos do que nossa equipe alcançou em tão curto período de tempo e estamos entusiasmados com a parceria com a Silversmith enquanto procuramos acelerar nossas iniciativas de desenvolvimento de produtos".

A RPR é baseada na plataforma SaaS proprietária da empresa que permite aos fabricantes obter insights mais robustos em 1/3 do tempo e 1/2 do custo de abordagens manuais mais tradicionais. A RPR é alimentada por uma ampla rede global de pagadores (que se estende por mais de 40 países) e alavanca um processo único de seleção e verificação de pagadores. "Embora a RPR tenha nos permitido fornecer soluções de tecnologia para uma ampla variedade de empresas farmacêuticas em todo o mundo, nossa equipe especializada de especialistas em preços e acesso ao mercado impulsiona o envolvimento e a satisfação do cliente", acrescentou Paul Howard.

"Um dos maiores desafios que as organizações de ciências biológicas enfrentam é reunir percepções do pagador de uma maneira ágil para conduzir estratégias de produtos comerciais e clínicas ideais conforme a dinâmica regulatória e de mercado evolui", afirmou Brian Peterson, diretor da Silversmith. "O que mais nos impressionou no MAT foi a capacidade de sua plataforma de fornecer insights em dias, em vez de meses, enquanto mantinha a qualidade líder do setor em escala global. Estamos entusiasmados com a parceria com Baiju, Paul e toda a equipe MAT, e esperamos trabalhar com eles enquanto eles continuam a trazer ofertas inovadoras para o mercado".

Como parte do investimento, Brian Peterson e Jim Quagliaroli, sócio-gerente da Silversmith, juntaram-se ao Conselho de administração da MAT, junto com Baiju Aurora e Paul Howard.

Choate, Hall & Stewart atuou como consultor jurídico da Silversmith Capital Partners e Day Pitney atuou como consultor jurídico do MAT.

Sobre o Market Access Transformation

Com escritórios nos Estados Unidos, Reino Unido e Índia, o Market Access Transformation é especializado no desenvolvimento de tecnologias de ponta que permitem à comunidade de saúde reunir e trocar ideias que avaliam o potencial de seus produtos no mundo real. O primeiro produto do MAT, Rapid Payer Response? (RPR), é uma troca de informações on-line baseada em plataforma que permite aos fabricantes de serviços de saúde garantir uma visão especializada On-Demand da maior e mais diversa rede de pagadores global em apenas cinco dias. Para obter mais informações sobre o MAT, visite www.marketaccesstransformation.com.

Sobre o Silversmith Capital Partners

Fundada em 2015, a Silversmith Capital Partners é uma empresa de capital de crescimento sediada em Boston com U$ 2,0 bilhões de capital sob gestão. A missão da Silversmith é fazer parceria e apoiar os melhores empreendedores em empresas de saúde e tecnologia em crescimento e lucrativas. Os investimentos representativos incluem ActiveCampaign, Appfire, Centauri Health Solutions, DistroKid, Impact, LifeStance Health, MediQuant, Panalgo, Unily, Validity e Webflow. Os parceiros têm mais de 75 anos de experiência em investimento coletivo e atuaram em conselhos de várias empresas de crescimento de sucesso, incluindo ABILITY Network, Archer Technologies, Dealer.com, Liazon, Liberty Dialysis, MedHOK, Net Health, Passport Health, SurveyMonkey e Wrike. Para obter mais informações sobre a Silversmith, visite www.silversmith.com.

O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.

Ver a versão original em businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20201201006001/pt/

Kate Castle Silversmith Capital Partners P: 617.670.4345 kate@silversmithcapital.com

© 2020 Business Wire, Inc. Aviso: Este documento não é de autoria da AFP e a AFP não pode se responsabilizar por seu conteúdo. Para esclarecer qualquer dúvida sobre o conteúdo, por favor, contate as pessoas/empresas indicadas neste comunicado de imprensa.