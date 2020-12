Comunicado do Business Wire :Procter & Gamble

Hoje, a Procter & Gamble Oral Care revelou sua mais recente inovação de embalagens em suas marcas líderes de creme dental, Crest, Oral-B e Blend-a-med. Este anúncio aumenta o nível de capacidade de reciclagem de seus tubos de creme dental, como parte dos compromissos da P&G; Ambition 2030 de obter embalagens 100% recicláveis ou reutilizáveis.

As marcas líderes mundiais em higiene bucal, Crest e Oral-B, e a marca europeia Blend-a-med, darão início à mudança em janeiro de 2021 e continuarão até a conversão completa, em 2025.

Tubos de creme dental são utilizados por milhões de consumidores todos os dias; entretanto, sua construção com vários materiais demostra ser um desafio às instalações de reciclagem ao redor do mundo. A solução para isto é o tubo de HDPE - Polietileno de Alta Densidade, que proporciona a mesma proteção do produto que os tubos atuais e que foi certificado como compatível por órgãos de reciclagem da América do Norte e da Europa com as tecnologias de reciclagem existentes. Estes tubos de HDPE podem ser reciclados onde houver programas de coleta.

Para introduzir a solução correta e tornar seus tubos de creme dental mais sustentáveis, a Procter & Gamble está negociando com diversos fornecedores de tubos de HDPE e já chegou a um acordo com a Albéa para iniciar o uso de sua tecnologia de tubos Greenleaf Generation 2, que permite que os tubos sejam recicláveis onde quer que os programas de coleta estejam ativos. Os tubos Greenleaf Generation 2 são reconhecidos pela Associação Norte-Americana de Recicladores de Plástico (APR), bem como pela RecyClass e SUEZ.circpack® na Europa, podendo ser reciclados dentro do fluxo de reciclagem existente e eficaz de frascos de HDPE.

Para obter o reconhecimento da APR, foi demonstrado que os tubos de creme dental podiam ser convertidos em resina de HDPE de qualidade após o consumo e, a seguir, reutilizados para produzir novos frascos de plástico.

RecyClass é uma plataforma independente para todos os setores que analisa a capacidade de reciclagem do material e oferece recomendações específicas sobre como aprimorar o perfil da embalagem para se ajustar às tecnologias de reciclagem atuais na Europa. A plataforma certifica que a tecnologia de 'tubo de creme dental' da Procter & Gamble é considerada compatível com a reciclagem de HDPE. Além disto, certifica que ambos os produtos de 'tubos de creme dental com tampa' da Procter & Gamble não terão impacto negativo na atual reciclagem de recipientes de HDPE europeus.

"Tubos de creme dental não são amplamente recicláveis hoje; com a certificação da RecyClass conforme a tecnologia Greenleaf Generation 2 da Albéa utilizada pela P&G;, entretanto, estamos no rumo certo de aumentar a conscientização da reciclagem de tubos em seu perfil, bem como aumentar a qualidade e os índices de reciclagem para o fluxo de HDPE rígido na Europa", disse Paolo Glerean, Presidente da RecyClass.

Além disto, a capacidade de classificação dos tubos foi testada com êxito pela SUEZ.circpack® após o protocolo de classificação da RecyClass, confirmando que os tubos seguirão o fluxo correto e serão reciclados com materiais de HDPE.

"A classificação exata é um passo essencial para garantir a reciclagem. É por isto que a SUEZ.circpack® realizou testes de classificação em uma instalação totalmente operacional para este fim na Alemanha. A instalação e as tecnologias aplicadas são muito comuns para o setor de reciclagem europeu. Os resultados mostraram que a embalagem pode ser corretamente classificada no fluxo de material de HDPE. O reconhecimento do plástico com a tecnologia Near InfraRed (NIR) foi preciso e consistente", disse Vincent Mooij, Diretor da SUEZ.circpack®.

"A P&G; Oral Care começou nossa jornada de sustentabilidade muitos anos atrás e continua reduzindo nossa influência negativa. Para conduzir uma cadeia de fornecimento mais cíclica, todas as nossas unidades internacionais de produção são qualificadas para não enviar nenhum resíduo de produção a aterros sanitários, além do que nossas unidades nos EUA, Canadá e Europa compram eletricidade 100% renovável", afirmou Steve Bishop, Diretor Executivo da P&G; Health Care. "Ainda há muito a ser feito; contudo estamos orgulhosos das medidas que estamos tomando com nossas marcas de liderança, Crest na América do Norte, e Oral B e Blend-a-med na Europa, a fim de obter tubos recicláveis nos próximos anos."

Virginie Helias, Diretora de Sustentabilidade da P&G;, acrescentou: "Temos o compromisso de permitir e inspirar o consumo responsável mediante a inovação em nossos produtos e embalagens. Nossas marcas líderes em higiene bucal chegam a milhões de pessoas ao redor do mundo. Esta recente inovação de embalagens irá contribuir para tornar tubos de creme dental recicláveis em grande escala nos fluxos de reciclagem existentes, reduzindo assim nossa influência negativa e buscando soluções cíclicas. Não se trata mais de se ou o que podemos fazer, mas com que rapidez podemos agir."

Sobre a P&G;:

A P&G; atende consumidores em todo o mundo com um dos mais sólidos portfólios de marcas de confiança, qualidade e liderança, incluindo Always®, Ambi Pur®, Ariel®, Bounty®, Charmin®, Crest®, Dawn®, Downy®, Fairy®, Febreze®, Gain®, Gillette®, Head & Shoulders®, Lenor®, Olay®, Oral-B®, Pampers®, Pantene®, SK-II®, Tide®, Vicks® e Whisper®. A comunidade da P&G; inclui operações em cerca de 70 países. Acesse http://www.pg.com para saber as últimas notícias e informações sobre a P&G; e suas marcas.

