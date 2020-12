Comunicado do Business Wire :Amblin Partners

A Amblin Partners anunciou hoje uma nova parceria plurianual de distribuição de filmes com a Universal Filmed Entertainment Group, bem como uma série de novos acordos que traçam um curso claro para a próxima fase de crescimento de um dos maiores estúdios independentes de cinema e televisão do mundo. Os novos negócios foram anunciados esta manhã por Steven Spielberg, fundador e presidente da Amblin.

Spielberg comentou: "Meu relacionamento de décadas com a Universal realmente transcende qualquer negócio único e, mais uma vez, renovar nossos votos corporativos reafirma que a Universal é a casa da Amblin. Além da Universal, temos a bênção de continuar avançando com uma família global de parceiros, incluindo Alibaba, eOne e Reliance, cada um dos quais nos apoiou por muitos anos e permitiu que nossa narrativa tocasse a vida de milhões de espectadores em todo o mundo. Eu também gostaria de estender minha mais profunda gratidão aos meus queridos amigos Jeff Skoll e David Linde por uma temporada incrível como parceiros formais; e meus parabéns pelo que eu sei que será um próximo capítulo de sucesso na jornada do Participante. Embora em uma forma diferente, esperamos continuar nossas colaborações para criar o tipo de conteúdo culturalmente impactante que apenas o participante pode oferecer."

Donna Langley, presidente do Universal Filmed Entertainment Group, disse: "Steven Spielberg e Amblin Partners entregaram sucessos comerciais e críticos premiados que resistem ao teste do tempo entre os filmes do cânone Universal. Estamos orgulhosos de continuar nossa parceria e reinvestir no futuro da Amblin Partners."

A parceria contínua da Amblin com a Universal Filmed Entertainment Group se baseia em uma longa história entre as duas empresas, que remonta à chegada de Spielberg ao lote da Universal como estagiário em 1968. O novo acordo evolui ainda mais o acordo das entidades de 2015 que resultou em uma série de sucessos críticos e comerciais, mais recentemente o vencedor do Oscar de melhor filme O guia (Green Book),e 1917, que ganhou três Oscars, dois Globos de Ouro e arrecadou mais de $385 milhões em bilheteria no mundo todo.

O novo acordo prevê que vários filmes da Amblin sejam comercializados e distribuídos nos cinemas por meio da Universal Pictures e Focus Features a cada ano, ao mesmo tempo em que oferece à Amblin novas oportunidades no mercado de streaming de filmes. A NBCUniversal também concordou em reinvestir na Empresa, continuando sua posição como acionista e fornecendo capital novo para financiar novos esforços de produção e desenvolvimento em todos os negócios de cinema e televisão da Empresa.

Jeff Small, diretor executivo da Amblin Partners, comentou: "A Universal é simplesmente a melhor no negócio, e temos a sorte de ter Donna Langley e sua equipe apoiando nossos filmes. Além disso, a evolução da nossa parceria fornece flexibilidade para continuarmos fornecendo o mercado de streaming em rápido crescimento em uma escala ainda maior, o que sem dúvida será um impulsionador de crescimento para a Amblin Partners em filmes e TV nos próximos anos."

Alibaba Pictures, eOne e Reliance Entertainment continuarão todos como acionistas, com o Alibaba lançando filmes Amblin na China; eOne será lançado no Reino Unido, Espanha, Austrália, Nova Zelândia e Benelux; e Reliance sendo lançado na Índia.

O Participante, que como sócio-fundador desempenhou um papel fundamental na formação da Amblin Partners em 2015, agora sairá do papel de acionista da Companhia. Essa transição permitirá ao Participante flexibilidade no que diz respeito à distribuição de seus filmes, ao mesmo tempo em que mantém abertas as oportunidades de trabalhar junto com a Amblin em projetos futuros.

"Temos gostado de nosso relacionamento com a Amblin Partners e estamos orgulhosos dos muitos filmes notáveis que produzimos juntos", afirmou o diretor executivo do Participante David Linde. "Sair de nossa posição formal nos permitirá a flexibilidade para desenvolver nossos negócios de acordo com nossos objetivos estratégicos e como o mercado ditar. Tanto a Universal quanto a Focus têm sido grandes parceiros de distribuição; e tivemos a sorte de trabalhar de perto com Steven, bem antes da formação da Amblin Partners, e estamos ansiosos para encontrar novos projetos com ele, Jeff Small e toda a equipe Amblin."

A Amblin também anunciou o fechamento de uma linha de crédito rotativo sindicalizada corrigida e reapresentada liderada pelo J.P. Morgan e Comerica. A instalação mantém relacionamentos de longa data com uma série de parceiros bancários adicionais e no total inclui City National Bank, Union Bank, Wells Fargo Bank, Bank Hapoalim, CIT Bank, East West Bank, Fifth Third Bank, California Bank & Trust, Citizens Bank e Preferred Bank. O mecanismo financiará as operações corporativas em andamento, bem como as atividades de produção e desenvolvimento para cinema e televisão.

"Por quase três décadas, o J.P. Morgan teve o prazer de trabalhar com a Amblin por meio de suas muitas realizações e marcos significativos", disse David Shaheen, chefe do Entertainment Industries Group (Grupo de Indústrias de Entretenimento) e Região Oeste da Corporate Client Banking do J.P. Morgan. "Estamos orgulhosos de apoiar a equipe ambiciosa e criativa da Amblin enquanto eles escrevem o próximo capítulo de sua história impressionante."

A Amblin Partners é uma produtora de cinema e televisão, liderada por Steven Spielberg, que desenvolve e produz filmes usando os banners da Amblin Entertainment e DreamWorks Pictures, e inclui a Amblin Television. Os parceiros de investimento da empresa incluem Reliance Entertainment, Entertainment One (eOne), Alibaba Pictures e Universal Pictures.

