Comunicado do Business Wire :Henley & Partners

Houve um aumento de 25% no número de indivíduos de alto patrimônio líquido perguntando sobre programas de cidadania por investimento, em vez de programas de residência por investimento, desde que o coronavírus foi relatado pela primeira vez - há quase um ano -, o que indica que os investidores internacionais ricos estão considerando uma mudança mais permanente. A Henley & Partners principal empresa de consultoria em cidadania e residência, também relatou um aumento contínuo e sem precedentes de consultas de cidadãos de países altamente desenvolvidos, como Canadá, Reino Unido e Estados Unidos, em comparação com o ano passado, juntamente com mudanças perceptíveis nas prioridades de sua clientela.

O CEO da Henley & Partners, Juerg Steffen, comentou que, combinada com mais de uma década de crescimento no compromisso de compra e venda, a migração de investimentos agora é um serviço convencional de consultoria para indivíduos de alto patrimônio líquido. "O valor para os investidores e suas famílias, bem como para os estados soberanos e seus cidadãos, é muito claro. O volume também atingiu agora uma massa crítica onde é razoável sugerir que a migração de investimentos agora é uma consideração padrão para os indivíduos de alto patrimônio líquido internacionais que procuram proteger a volatilidade, criar valor de curto prazo, bem como rendimento de longo prazo por meio de mobilidade global aprimorada. Como consultores de clientes, agora somos vistos, tratados e entendidos como outros consultores profissionais para os indivíduos de alto patrimônio líquido, como é o caso de advogados, banqueiros, profissionais de gestão de patrimônio e investimentos."

No ano passado, os cinco principais países em termos de consultas foram todos mercados emergentes: Índia, África do Sul, Bangladesh, Paquistão e Nigéria. A Índia permanece no topo em 2020, mas a combinação de Covid-19 e turbulência política contínua fez com que os EUA, que ocupavam a 6a posição no ano passado, subissem para o 2o lugar (ao cair no ranking do Henley Passport Index), seguidos por Paquistão, Nigéria e África do Sul. O Reino Unido estava em 7o no ano passado, mas a incerteza contínua do Brexit levou-o a subir para o 6o lugar em 2020, enquanto o Canadá saltou da 16a posição em 2019 para o 8o lugar em 2020.

De forma surpreendente, mas compreensível, o crescimento mais estratosférico no interesse em programas de migração de investimentos no mundo todo tem ocorrido nos Estados Unidos. Em meados de novembro, a Henley & Partners viu um aumento surpreendente de 235% nas consultas de cidadãos norte-americanos desde o início da pandemia em comparação com o mesmo período do ano passado, com 74% a mais de consultas de cidadãos canadenses e um aumento de 38% nas consultas de cidadãos do Reino Unido.

Steffen explicou que os dois anos anteriores a 2020 viram a migração de investimentos amadurecer de um produto de estilo de vida de luxo para se tornar uma escolha de investimento sofisticada, e as consequências da Covid-19 destacaram os muitos benefícios da residência estratégica e do planejamento de cidadania. "Mais do que simplesmente viajar com facilidade ou adquirir uma casa de férias, a residência e cidadania alternativas abrangem diversificação de portfólio, investimento e operações globais e a criação de uma nova herança e identidade para a família. Os eventos inesperados de 2020 exacerbaram os fatores de pressão, como instabilidade política e econômica, e voltaram a priorizar os fatores de atração, com a estabilidade, a segurança e o acesso à educação e saúde se tornando questões de maior preocupação do que nunca. Os investidores experientes perceberam que a diversificação é tão importante para o planejamento do estilo de vida como para a gestão de patrimônios. Ao distribuir seus ativos por uma série de mercados e jurisdições, com o tempo eles têm mais probabilidade de colher retornos do que se protegerem suas apostas em um único país - mesmo que seja uma nação líder mundial."

A nova dinâmica sem precedentes do setor de migração de investimentos é uma evidência do fato de que os indivíduos de alto patrimônio líquido estão percebendo cada vez mais que adquirir uma residência ou cidadania alternativa é uma ferramenta de diversificação poderosa. Após meses de confinamento, e com um segundo confinamento sendo aplicado agora em vários países, muitas pessoas estão querendo um novo começo em um lugar diferente. Aqueles que têm meios estão procurando diversificar seus portfólios em todos os aspectos possíveis, incluindo estilo de vida e escolha do local. Eles não estão mais presos a escritórios físicos em centros urbanos, alguns estão fugindo para retiros no campo, longe da aglomeração da cidade, ou para destinos remotos e escassamente povoados, onde eles e suas famílias se sintam seguros para respirar. Outros estão explorando intensamente as opções de se mudar para países completamente novos, de onde podem continuar operando seus negócios enquanto vivem uma vida melhor em um lugar onde se sentem mais confortáveis e seguros - semelhante à sua existência anterior à Covid.

Em termos de número de consultas recebidas, os programas de cidadania por investimento do Caribe figuram com destaque entre os três primeiros para cidadãos norte-americanos, canadenses e britânicos. Santa Lúcia é a opção número um para os cidadãos do Reino Unido e o segundo programa mais popular para os cidadãos dos EUA. Essas estatísticas dão uma indicação clara do fascínio permanente de ter a opção de ir e vir a uma ilha pequena e segura que pode se isolar rapidamente em caso de crises futuras. Quando se trata de opções de residência por investimento, Portugal supera todos os outros, sendo a primeira escolha para norte-americanos, canadenses e cidadãos do Reino Unido.

Em conjunto com o número crescente de consultas de cidadãos de nações líderes durante 2020, está o interesse constante e crescente demonstrado por cidadãos de países emergentes. As economias emergentes avançaram de forma impressionante nas últimas duas décadas e o poder econômico mudou cada vez mais em direção a essas regiões, mas embora esses mercados sejam abundantes em oportunidades na forma de uma classe média em rápido crescimento, maior consumo e retornos atraentes, a desvantagem é que existem muitos (ou mais) riscos, como instabilidade política e econômica, infraestrutura inferior e acesso precário ao mercado. O Quênia teve um tremendo crescimento de 116% nas consultas entre meados de novembro de 2019 e o mesmo período em 2020, enquanto a Índia teve um crescimento de 61% de uma base já alta no mesmo período e a Nigéria teve um crescimento de 30%, também fora de um impressionante ponto de partida.

O chefe de Clientes Privados da Henley & Partners, Dominic Volek, disse: "Nos últimos anos, muitos indivíduos ricos de mercados emergentes no mundo inteiro transcenderam as restrições históricas impostas a eles e acessaram oportunidades de negócios, carreira, educação e estilo de vida em escala global, para eles e suas famílias, investindo em programas de residência ou cidadania. Esperamos que esses números disparem em 2021 e além, à medida que a incerteza política e econômica prevalecente que, infelizmente foi exacerbada pela Covid-19, leva ainda mais investidores internacionais a planejarem seu próximo movimento".

Sobre a Henley & Partners

A Henley & Partners é líder mundial em planejamento de residência e cidadania. Todos os anos, centenas de indivíduos ricos e seus conselheiros confiam em nosso conhecimento e experiência nessa área. Os profissionais altamente qualificados da empresa trabalham juntos como uma equipe em mais de 30 escritórios no mundo todo.

O conceito de planejamento de residência e cidadania foi criado pela Henley & Partners na década de 1990. À medida que a globalização se expandiu, a residência e a cidadania se tornaram tópicos de grande interesse entre o número crescente de empreendedores e investidores internacionais móveis a quem orgulhosamente atendemos todos os dias.

A empresa também administra uma prática líder de consultoria governamental que arrecadou mais de US$ 8 bilhões em investimento estrangeiro direto. Com a confiança dos governos, a empresa está envolvida em consultoria estratégica e no projeto, configuração e operação dos programas de residência e cidadania mais bem-sucedidos do mundo.

