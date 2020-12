Comunicado do Business Wire :Ecoppia

Ecoppia Scientific LTD., (TASE: ECPA), uma pioneira e líder mundial em soluções de robótica para energia solar fotovoltaica, lançou uma oferta pública inicial (IPO) na Bolsa de Valores de Tel Aviv (TASE), após concluir com sucesso a fase de licitação pública. Ecoppia garantiu o valor de US$ 82,5 milhões dos principais investidores institucionais com uma avaliação da empresa de US$ 300 milhões.

Ecoppia's fully autonomous cleaning robots in Bhadla Solar park- one of the largest solar parks in the world. (Photo: Business Wire)

Durante a fase de licitação pública, a Ecoppia marcou mais uma conquista significativa, já que a demanda pública atingiu US$ 76,74 milhões, apesar da empresa ter oferecido ações por apenas US$ 1,5 milhão. Durante a licitação institucional, a Ecoppia recebeu US$ 144,7 milhões em demanda, mas aceitou apenas US$ 83,3 milhões. A Discount Capital Underwriting, juntamente com o grupo Barak Capital e a Orion, lideraram a oferta inicial.

A Ecoppia oferece soluções robóticas de limpeza totalmente autônomas e sem água para módulos fotovoltaicos, desenvolvidas principalmente para instalações fotovoltaicas de grande escala localizadas em regiões áridas e secas. Implantadas globalmente em instalações comerciais de grande escala operadas por empresas com liderança no setor de energia em três continentes, as soluções da Ecoppia limpam 10 milhões de painéis todas as noites e foram comprovadas em campo por manter os painéis solares em um desempenho máximo durante todo o ano, minimizando os custos de O&M.;

Apesar dos desafios únicos da pandemia do COVID-19 em curso, a Ecoppia garantiu mais de 10 GW de novos projetos apenas nos últimos quatro trimestres, mantendo um CAGR de reserva de mais de 200% nos últimos seis anos.

Em julho passado, o CIM Group, empresa de investimentos com sede nos Estados Unidos, investiu US$ 40 milhões em ações da Ecoppia, sendo que US$ 20 milhões foram diretamente para a empresa.

A Ecoppia foi fundada em 2013 por Eran e Moshe Meller, que detinham 21% das ações da empresa antes da oferta pública inicial (IPO). Junto com o Grupo CIM e os Mellers, as principais partes interessadas da empresa, antes da oferta pública inicial, eram investidores internacionais e instituições financeiras importantes.

"Eu gostaria de agradecer aos nossos investidores pela confiança que tiveram na Ecoppia", disse o diretor executivo (CEO) Jean Scemama da Ecoppia. "A Ecoppia atende a um mercado global em rápido crescimento e demonstra uma forte supremacia tecnológica em todas as nossas regiões operacionais. Espera-se que a limpeza manual para instalações solares em grande escala se torne irrelevante nos próximos anos. A Ecoppia está melhor posicionada para manter nossa vantagem competitiva, enquanto expande os diversos serviços oferecidos aos nossos clientes de nível 1", ele concluiu.

Sobre a Ecoppia

Com mais de 16 GW de acordos assinados, a Ecoppia (TASE: ECPA) é pioneira e líder mundial em soluções robóticas para a energia solar fotovoltaica. Os sistemas robóticos autônomos e sem uso de água da Ecoppia removem diariamente a poeira dos painéis solares, tirando proveito da tecnologia sofisticada e dos recursos avançados de Business Intelligence. Gerenciada e controlada remotamente, a plataforma Ecoppia possibilita que as instalações solares mantenham o desempenho máximo com custos mínimos e quase sem intervenção humana. Os algoritmos e as soluções robóticas propriedade da Ecoppia tornam a área de O&M; do dia a dia em instalações solares mais segura, eficiente e confiável. Sendo uma empresa de capital aberto, que conta com o apoio de proeminentes fundos de investimento internacionais, a Ecoppia trabalha com as maiores empresas de energia do mundo inteiro, limpando milhões de painéis solares todos os dias. Para mais informações, acesse www.ecoppia.com

Anat Cohen Segev Vice-presidente de Marketing, Ecoppia acohen@ecoppia.com

