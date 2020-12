Comunicado do Business Wire :Thales

O portfólio de soluções Ready to Fly oferecido pela Thales foi projetado para ajudar as companhias aéreas a restaurarem a confiança dos passageiros nas viagens aéreas durante a crise e em um mundo pós-pandêmico.

Ready to Fly solution ©Thales

Com Ready to Fly, a Thales InFlyt Experience está concentrada em acelerar a transformação digital da indústria por meio de soluções voltadas para o passageiro e produtos integrados, bem como serviços que aumentam a eficiência da tripulação. O portfólio permite inovações na cabine que reduzem o toque e o congestionamento de passageiros.

Com a tecnologia, os passageiros controlam de forma segura o sistema de entretenimento a bordo com seu próprio smartphone ou tablet. As soluções incluem versões digitais de menus em papel, revistas e informações importantes sobre segurança e saúde. Para reduzir as interações físicas com a tripulação e otimizar os serviços, a solução Thales Travel Assistant permitirá aos passageiros solicitar e receber informações automatizadas no monitor do encosto. A tripulação também poderá coletar informações, receber notificações e controlar a cabine a partir de seu próprio telefone ou tablet pessoal seguro.

Olhando além, a Thales está aproveitando sua robusta rede de parceiros para desenvolver soluções de automação de cabine que reduzem o congestionamento, facilitam o desembarque de aeronaves e gerenciam o fluxo de passageiros usando dados sintéticos. A companhia está construindo um futuro em que todos podemos confiar ao recriar a maneira como as pessoas viajam usando tecnologias avançadas e cibernéticas, que criam um ecossistema digital mais seguro e conectado.

"O mais importante para a Thales é que estamos aqui para apoiar as companhias aéreas que são nossas clientes e trabalhar junto com elas para enfrentar seus desafios mais complexos durante esses tempos sem precedentes. Nossas soluções são altamente automatizadas, reduzem a necessidade de interação e aumentam a eficiência do pessoal aéreo e de terra das companhias aéreas. A solução Ready to Fly traz várias inovações que melhoram o bem-estar na cabine, ao mesmo tempo em que proporcionam a melhor experiência ao passageiro." Neil James, Vice-Presidente de Vendas, Thales InFlyt Experience.

Sobre a Thales

A Thales é líder global em alta tecnologia que investe em inovações digitais e de tecnologias chaves - conectividade, big data, inteligência artificial, cibersegurança e tecnologia quântica - para construir um futuro em que todos possamos confiar e que é vital para o desenvolvimento de nossa sociedade. A empresa oferece soluções, serviços e produtos que ajudam seus clientes - empresas, organizações e nações - a superar seus desafios nos mercados de defesa, espaço, transporte, identidade digital e segurança, tendo sempre pessoas à frente do processo de decisão.

Com 83.000 funcionários em 68 países, a Thales registrou vendas de EUR 19 bilhões em 2019 (considerando a inclusão da Gemalto em 12 meses).

O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada.

