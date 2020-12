Com Biden, mulheres e minorias são convocadas para impulsionar economia americana

O presidente eleito dos Estados Unidos, Joe Biden, selecionou Janet Yellen, ex-presidente do Federal Reserve (Fed, banco central americano), para comandar o Tesouro e anunciou uma equipe econômica com a qual busca romper as barreiras raciais e de gênero e superar a crise decorrente da pandemia.

Depois de fazer história ao escolher Kamala Harris, a primeira mulher e primeira pessoa de ascendência afro-americana e sul-asiática a ganhar a vice-presidência, Biden nomeou quatro mulheres de diferentes origens para cargos importantes em sua equipe econômica, assim como o primeiro subsecretário negro do Tesouro.

Nesta terça-feira, Biden e Harris devem apresentar publicamente os selecionados.

"Esta é a equipe que nos ajudará a reconstruir nossa economia melhor do que nunca", disse Biden em um comunicado divulgado na segunda-feira.

A posse do democrata está prevista para 20 de janeiro.

Os Estados Unidos, país do mundo com mais mortes por covid-19, enfrentam um desemprego de 6,9%, o dobro do que era antes da pandemia. O crescimento registrado no terceiro trimestre segue abaixo de 2,9%, na comparação com o mesmo período de 2019.

O Senado deve aprovar a nomeação de Yellen, mesmo que os republicanos mantenham a maioria na Câmara alta após as duas eleições parciais que serão realizadas em janeiro no estado da Geórgia.

O presidente do Comitê de Finanças do Senado, o republicano Chuck Grassley, disse à imprensa que Yellen deve receber "uma opinião favorável".

Se o prognóstico for concretizado, Yellen se tornará, aos 74 anos, a primeira mulher a chefiar o Tesouro americano - equivalente ao Ministério da Economia -, depois de ser a primeira mulher a presidir o poderoso Fed, entre 2014 e 2018.

"Estamos enfrentando grandes desafios como país no momento", disse Yellen no Twitter após ter sua nomeação revelada.

Uma prioridade absoluta para ela será obter a aprovação no Congresso de um novo plano de ajuda para os mais atingidos pela pandemia, quando expirar o enorme pacote de estímulo econômico aprovado em março.

A tarefa não será fácil, pois ainda não se sabe se os democratas manterão o controle do Senado em janeiro, ao contrário do que aconteceu quando Barack Obama assumiu o cargo em 2009 em meio à crise financeira.

"Para que possamos nos recuperar, devemos restaurar o sonho americano, uma sociedade onde cada pessoa pode realizar seu potencial e sonhar ainda maior para seus filhos", tuitou Yellen.

Também na segunda-feira, Biden anunciou a nomeação de Wally Adeyemo como subsecretário do Tesouro. Advogado nascido na Nigéria, ele é ex-vice-conselheiro de Segurança Nacional e atual presidente da Fundação Obama.

- "Com responsabilidade" -

Além de Yellen, outras três mulheres foram indicadas para altos cargos econômicos.

Neera Tanden, presidente do "think tank" Center for American Progress, será nomeada para chefiar o Escritório de Administração e Orçamento da Casa Branca, tornando-se a primeira sul-asiática e americana a ser escolhida para o cargo.

Embora Biden tenha elogiado a trajetória de Tanden, ex-assessora de Hillary Clinton durante a campanha de 2016, a indicação, que não tem o apoio unânime dos democratas mais progressistas, pode ser bloqueada no Senado, em um momento em que os republicanos já se manifestam contrários.

A afro-americana Cecilia Rouse, reitora da Escola de Assuntos Públicos e Internacionais da Universidade de Princeton, foi nomeada para presidir o Conselho de Consultores Econômicos do Presidente (CEA).

Heather Boushey, descrita como uma "economista eminente" especialista em desigualdade e atualmente presidente do Washington Center for Equitable Growth, também assumirá um cargo no CEA, juntamente com Jared Bernstein, um amigo de Biden que foi seu conselheiro quando o presidente eleito era vice-presidente de Obama.

Vários cargos importantes na formulação de políticas econômicas, como o Representante Comercial dos Estados Unidos (USTR, na sigla em inglês) e o secretário de Comércio, ainda não foram anunciados.

Essas nomeações são aguardadas com ansiedade no exterior, já que o governo Donald Trump travou uma guerra comercial com a China e abalou as relações comerciais com os principais aliados dos Estados Unidos.

Biden disse que sua equipe econômica representa a diversidade da América.

"É composta por funcionários públicos comprovados, respeitados e inovadores que ajudarão as comunidades mais afetadas pela covid-19 e abordarão as desigualdades estruturais em nossa economia", garantiu Biden.

Na segunda-feira, os estados cruciais de Arizona e Wisconsin certificaram oficialmente a vitória de Biden na eleição presidencial, cimentando ainda mais sua vitória e a derrota de Trump, que buscava o segundo mandato e ainda não admitiu o triunfo do democrata.