Rússia e Turquia assinam acordo para centro conjunto de observação em Karabakh

Turquia e Rússia assinaram um acordo para estabelecer um centro conjunto de observação que terá por objetivo supervisionar o cessar-fogo em Nagorno Karabakh, anunciou nesta terça-feira o ministério turco da Defesa.

"Um acordo foi assinado após negociações sobre as modalidades técnicas de seu estabelecimento e sobre os princípios de funcionamento do centro conjunto turco-russo", afirmou o ministério turco da Defesa no Twitter.

"Foram feitos os esforços necessários para que o centro entre em funcionamento o mais rápido possível", acrescentou, sem revelar detalhes.

Ancara e Moscou chegaram a um acordo para criar um centro conjunto em meados de novembro. A Turquia afirmou que será estabelecido em um local escolhido pelo Azerbaijão.

Os governos do Azerbaijão e da Armênia assinaram no início de novembro um acordo, com mediação da Rússia, que acabou com várias semanas de confrontos em Nagorno Karabakh, uma região separatista do Azerbaijão de maioria armênia.

Moscou iniciou o envio de uma força de manutenção da paz para observar o respeito do acordo, que estabelece as conquistas territoriais de Baku e prevê a saída dos armênios de várias regiões.

O presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, pediu ao Parlamento autorização para enviar soldados ao Azerbaijão ao lado de tropas russas.