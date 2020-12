Anéis olímpicos gigantes retornam ao espaço público em Tóquio

Um gigantesco conjunto de anéis olímpicos, que estava em manutenção, retornou nesta terça-feira (1) ao espaço público de Tóquio, com a expectativa de que o símbolo provoque um novo entusiasmo pelos Jogos que foram adiados para 2021 devido ao novo coronavírus.

Os promissores resultados dos testes com vacinas aumentaram as esperanças de Tóquio de organizar finalmente os Jogos Olímpicos, que têm a cerimônia de abertura prevista para 23 de julho de 2021, após o adiamento sem precedentes anunciado em março.

Os anéis coloridos de 69 toneladas foram instalados na baía de Odaiba no início do ano, quando a cidade estava em contagem regressiva par os Jogos, mas foram retirados em agosto para operações de manutenção e inspeção.

Nesta terça-feira retornaram ao local com uma nova camada de pintura e devem receber iluminação à noite.

"Estamos trabalhando muito duro para organizar os Jogos Olímpicos nos quais as pessoas se sintam seguras", declarou Atsushi Yanashimizu, funcionário da prefeitura de Tóquio.

"Com a instalação do símbolo olímpico, gostaríamos que mais pessoas sentissem que o evento se aproxima e fiquem entusiasmadas", completou.

Uma pesquisa realizada em julho mostrou que apenas um em cada quatro japoneses deseja a organização dos Jogos Olímpicos em 2021. A maioria defende um novo adiamento ou o cancelamento.

Os patrocinadores também estariam preocupados, pois os organizadores de Tóquio-2020 não sabem quantos vão prolongar os contratos.

Funcionários do Comitê Olímpico Internacional (COI) e do governo japonês continuam comprometidos com a organização dos Jogos em 2021.

O presidente do COI, Thomas Bach, afirmou na capital japonesa no mês passado que estava "muito confiante" sobre a presença de espectadores nas competições.

Os anéis permanecerão no local até o fim dos Jogos Olímpicos e serão substituídos pelo símbolo dos Jogos Paralímpicos em meados de agosto.