Comunicado do Business Wire :Kymeta Corporation

Kymeta (www.kymetacorp.com) - a empresa de comunicações que torna o móvel global - anunciou que o Kymeta? u8 e o Kymeta Connect? estão disponíveis para compras governamentais e comerciais a partir de 30 de novembro de 2020, revelando o potencial da conectividade de banda larga por satélite e redes celulares satisfazer a enorme demanda por comunicações em movimento.

As soluções de próxima geração da Kymeta são construídas para mobilidade e projetadas para atender às necessidades de agências de defesa global, governo, primeiros socorros e clientes comerciais. Os produtos e serviços da Kymeta foram implantados em campo por três anos e a demanda para as pré-vendas Kymeta u8 já excedeu as expectativas. Com o lançamento do Kymeta u8, a empresa aumentou significativamente o rendimento da antena e reduziu significativamente o custo total de propriedade. Os novos produtos e serviços da Kymeta oferecem uma inovação em desempenho, facilidade de uso e acessibilidade, e ela antecipa que essas soluções irão aprimorar ainda mais sua posição nos mercados comercial e governamental, aumentando ainda mais sua liderança sobre as ofertas competitivas.

"O governo e os militares precisam da conectividade mais confiável e perfeita para cumprir suas missões com segurança", disse Walter Berger, presidente e COO da Kymeta. "Esses homens e mulheres costumam ir para as áreas mais remotas ou atingidas por desastres do mundo e precisam de comunicações confiáveis para resgatar vidas, manter propriedades seguras e cumprir missões. Nossos clientes governamentais, militares e comerciais confiam nas soluções Kymeta. O desempenho aprimorado do u8 está ajudando nossos clientes a tornar as comunicações de missão crítica rápidas, fáceis e confiáveis em movimento uma realidade."

O lançamento das soluções de próxima geração da Kymeta baseia-se na implantação bem-sucedida de nosso programa beta no início deste ano para facilitar os testes no mundo real. O teste demonstrou taxas de transferência de mais de 45 Mbps em ambiente móvel terrestre com grandes ângulos de varredura de mais de 50 graus, o que é uma conquista notável para uma plataforma de antena com direção eletrônica de baixa potência (<150W). O u8 foi testado em regiões ao redor do mundo, incluindo América do Norte, APAC e Europa, em uma variedade de condições, confirmando que o produto pode ser operado com confiança mesmo sob os cenários mais difíceis.

"Minha equipe trabalha em alguns dos terrenos florestais mais densamente povoados, acidentados e íngremes dos EUA", disse Tim Dunfee, vice-chefe dos bombeiros florestais do Serviço Florestal dos EUA. "Existem lugares em nosso terreno variado que foram engolfados por incêndios e torres de células de comunicação que foram destruídas, causando perda de todas as comunicações. Quando testamos as soluções da Kymeta, pudemos usar o FaceTime e fazer chamadas de voz pela primeira vez. Agora temos uma antena Kymeta instalada em um de nossos veículos e a implantamos em todos os incêndios florestais, porque sabemos que ela tem comunicações confiáveis onde quer que vá."

O Kymeta u8 cobre toda a banda Ku e é projetado para ser atualizável LEO. O u8 está disponível como uma antena, uma ODU (sem modem) e um terminal pronto para uso com modem de satélite integrado, modem celular e recursos de SD-WAN. Os terminais Kymeta são fáceis de configurar e adquirem serviço poucos minutos após serem energizados. Também estará disponível em breve uma configuração transportável chamada u8 GO, que é ideal para implantações rápidas. O u8 GO permitirá um transporte seguro com uma caixa reforçada para proteção e fornece um suporte de carro embutido para facilitar as operações durante uma pausa e em movimento.

Combinando o u8 com os serviços de conectividade celular via satélite híbrido da Kymeta, o Kymeta Connect transforma a compra e o consumo de dados móveis, oferecendo uma solução ponta a ponta completa com a melhor experiência do cliente no setor. O pacote completo de conectividade híbrida satélite-celular, suporte global e serviços de rede custam a partir de US$ 999 por mês.

O Kymeta Connect é alimentado por uma arquitetura virtual que consiste em uma pilha operacional que conecta terminais remotos a serviços de satélite e celular gerenciados, integra um back office digital de última geração para gerenciamento de serviço e assinatura e inclui um elemento de operações e atendimento para entregar uma excelente experiência ao cliente. Esses serviços são aumentados com um aplicativo exclusivo chamado Access, que simplifica o controle, o gerenciamento e o monitoramento de todas as soluções de hardware e conectividade. O aplicativo recém-anunciado está disponível para download nas lojas Apple e Google Play. Hoje, o Kymeta Access pode ser usado em um tablet ou por meio de um portal baseado na web para interagir com hardware, dados, atendimento ao cliente e serviços de assinatura.

A Kymeta espera acelerar ainda mais o desenvolvimento de novos produtos e a comercialização de suas soluções de próxima geração e espera compartilhar mais em 2021.

Sobre a Kymeta

Kymeta está revelando o potencial da conectividade de banda larga via satélite, combinada com redes celulares, para satisfazer a enorme demanda por comunicações em movimento e tornar a mobilidade global. A Lepton Global Solutions, uma empresa parte da Kymeta, hospeda as soluções de conectividade por satélite da empresa e oferece soluções integradas exclusivas, completas e agrupadas prontas para uso para o mercado com base nas melhores tecnologias e serviços centrados no cliente personalizados que atendem e excedem os requisitos da missão do cliente. Essas soluções, em conjunto com a antena de satélite de tela plana da empresa, a primeira de seu tipo, e os serviços Kymeta Connect? fornecem conectividade móvel revolucionária em redes de satélite e celular híbridas para clientes em todo o mundo. Apoiada por patentes e licenças internacionais e nos EUA, o terminal da Kymeta atende às necessidades de sistemas de comunicação de alta taxa de transferência, leves e que ocupam pouco espaço que não requerem que componentes mecânicos girem em direção a um satélite. A Kymeta faz com que a conexão seja fácil - para qualquer veículo, embarcação ou plataforma fixa.

A Kymeta é uma empresa de capital fechado sediada em Redmond, Washington, EUA.

Para mais informações, acesse kymetacorp.com.

