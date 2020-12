Bank of America anuncia que não financiará extração de petróleo no Ártico

O Bank of America informou nesta segunda-feira (30) que não vai financiar projetos de extração de petróleo e gás no Ártico, tornando-se o último de uma série de bancos americanos a tomar esta decisão.

Consultado pela AFP, um porta-voz da entidade confirmou a decisão de não emprestar dinheiro para novas operações de extração na região, uma informação antecipada pela agência Bloomberg.

A associação de proteção do meio ambiente Sierra Club comemorou a decisão.

"Goldman Sachs, Morgan Stanley, Chase, Wells Fargo e Citi anunciaram políticas similares este ano", lembrou a ONG em um comunicado.

"O Bank of America enfrentava há meses pressão constante por parte de comunidades indígenas, defensores do meio ambiente e acionistas para se somar a eles", acrescentou o Sierra Club.

O banco anunciou sua decisão depois de o governo de Donald Trump lançar em meados do mês um procedimento para vender concessões de exploração de petróleo e gás em uma reserva nacional da fauna no estado do Alasca, no Ártico.