Presidente argentino e Biden falam sobre como melhorar laços EUA-América Latina

O presidente argentino, Alberto Fernández, se comunicou com o presidente eleito dos Estados Unidos, Joe Biden, para parabenizá-lo e ambos concordaram no interesse de estreitar os laços entre Washington e a América Latina, informou o governo do país sul-americano.

"No início da conversa, o presidente argentino parabenizou o presidente eleito pelo resultado das últimas eleições e ressaltou que sua vitória significa 'uma grande oportunidade para criar um vínculo melhor para os Estados Unidos se reencontrarem com a América Latina", disse a nota da presidência argentina.

Durante a conversa de 35 minutos, Biden disse a Fernández que "o continente tem um grande potencial, com uma democracia sólida e há uma ampla agenda para trabalhar do Canadá à Argentina".

"Quero ter uma relação sólida com o continente", disse Biden, segundo o comunicado.

"Anos difíceis estão terminando para a América Latina. Queríamos que as coisas mudassem e vemos uma alternativa em você", disse Fernández.

"Com uma relação sólida e madura em defesa da segurança e das democracias no continente, tenho certeza que faremos muitas coisas juntos", frisou o presidente.

Na conversa, ambos destacaram sua amizade com o papa Francisco, de origem argentina.

"Quero trabalhar junto com você para encaminhar a América Latina e acho que, com o papa como parceiro, com certeza nos sairemos muito bem", disse Biden ao presidente argentino, segundo o comunicado.