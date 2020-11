Petróleo cai após primeiro dia de reunião da OPEP+

As cotações do petróleo caíram nesta segunda-feira (30) após o primeiro dia de uma reunião da OPEP e seus aliados (OPEP+) para decidir sobre o futuro de suas cotas de produção.

O barril do Brent do Mar do Norte para entrega em janeiro caiu 1,22%, a 47,59 dólares, em seu último dia de cotação.

Em Nova York, o barril de WTI com a mesma entrega caiu 0,4%, a 45,34 dólares.

No mês de novembro, o Brent e o WTI subiram 27%.

A Opep e seus dez aliados reunidos na Opep+ decidiram retomar suas conversações sobre o futuro da produção nesta terça-feira.

Muitos observadores esperam que o cartel e seus aliados prorroguem seus cortes de produção decididos em abril, e por isso retiram 7,7 milhões de barris diários (mbd) do mercado e que deveriam ser revistos para uma redução de 5,8 mbd em janeiro, se mantiverem o calendário atual, decidido para contrabalançar o impacto do novo coronavírus na demanda de petróleo.

"A maioria dos investidores pensava que o adiamento do aumento da produção da OPEP era uma questão fechada, que devia apenas ser formalizada hoje. A realidade não é tão precisa", resumiu Bjornar Tonhaugen, analista da Rystad.