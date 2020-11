Powell: estamos comprometidos em usar todas as ferramentas para apoiar economia

O presidente do Federal Reserve (Fed, o banco central americano), Jerome Powell, afirmou que a instituição segue comprometida a usar todas as ferramentas possíveis para apoiar a economia. Em discurso a ser lido perante audiência no Senado na terça-feira, 1º, Powell afirmou que as ações do Fed ajudaram a disponibilizar US$ 2 trilhões em ajuda a empresas nos Estados Unidos desde abril. As facilidades para crédito promovidas pelo banco central foram "sem precedentes", segundo o dirigente.



As ações do Fed teriam colocado empresas em melhores condições para manter trabalhadores empregados, ou recontratá-los, segundo Powell. Assim como na economia geral, o dirigente acredita que a retomada no mercado de trabalho tenha se "moderado" nos últimos meses. Os impactos foram desiguais, segundo a avaliação, com trabalhadores com menor remuneração no setor de serviços, mulheres, afro-americanos e hispânicos como os mais atingidos.