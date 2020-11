Tropas do Azerbaijão entraram nesta terça (tarde de segunda no Brasil) em Lachin, o terceiro e último devolvido pela Armênia, como parte do acordo que pôs fim a semanas de combates por Nagorno Karabaj, anunciou o governo de Baku.

O Ministério da Defesa informou que "unidades do Exército do Azerbaijão entraram na região de Lachin em 1º de dezembro", em virtude do acordo assinado em 9 de novembro por Armênia, Azerbaijão e Rússia.