UE quer acordo pós-Brexit com Reino Unido, mas não a qualquer preço, diz Merkel

A chanceler alemã, Angela Merkel, disse nesta segunda-feira, 30, que o Reino Unido e a União Europeia darão um mau exemplo se não conseguirem chegar a um acordo sobre seu relacionamento futuro após o Brexit, a saída do país insular do bloco europeu. No entanto, ela insistiu que a UE não quer um pacto a qualquer preço.



A separação ocorreu em 31 de janeiro deste ano, mas os britânicos continuaram compondo o braço econômico da UE, em um período de transição de 11 meses, que termina em 1º de janeiro de 2021.



Durante esse intervalo, os dois lados negociam um acordo comercial, em um processo que tem sido retardado por divergências na área da pesca e do estabelecimento de um mecanismo de disputa justo.



"Espero que ainda cheguemos a uma solução contratual", disse Merkel em uma reunião virtual de membros dos comitês de assuntos europeus dos parlamentos. Contudo, ela ponderou: "Deixamos claro que não precisamos de um acordo a qualquer preço", disse ela. "Queremos um, mas de outra forma tomaremos as medidas que forem necessárias - em qualquer caso, um acordo é do interesse de todos."