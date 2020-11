Biden anuncia equipe econômica e confirma Yellen à frente do Tesouro

O presidente eleito dos Estados Unidos, o democrata Joe Biden, anunciou nesta segunda-feira (30) sua equipe econômica e confirmou a nomeação da ex-presidente do Federal Reserve (Fed) para comandar o Tesouro.

"Janet Yellen é indicada para ser secretária do Tesouro. Se confirmada (pelo Senado), será a primeira mulher a comandar o Departamento do Tesouro em seus 231 anos de história", declarou a equipe de transição de Biden em um comunicado.

Se tiver a aprovação do Senado, Yellen seria a primeira mulher a comandar a secretaria do Tesouro. Yellen fez história como a primeira mulher presidente do Fed e terá o desafio de revitalizar a economia americana, castigada pela pandemia do novo coronavírus.

A nomeação de Yellen, de 74 anos, antecipada na semana passada pelo jornal The Wall Street Journal e confirmada à AFP por uma fonte financeira, foi anunciada juntamente com vários nomes que completariam a equipe econômica de Biden assim que assumir o cargo em 20 de janeiro.

Biden anunciou nesta segunda que Neera Tanden, presidente do "think tank" Center for American Progress, será nomeada para chefiar o Escritório de Administração e Orçamento, enquanto Wally Adeyemo, um ex-vice-conselheiro de Segurança Nacional, foi nomeado subsecretário do Tesouro, acrescentou a equipe de transição.

"À medida que começamos a trabalhar para controlar o vírus, esta é a equipe que fornecerá assistência financeira imediata ao povo americano durante esta crise econômica e nos ajudará a reconstruir nossa economia melhor do que nunca", disse Biden em um comunicado.

Os Estados Unidos sofreram uma forte contração em seu Produto Interno Bruto (PIB) anualizado e perderam dezenas de milhões de empregos enquanto lutam contra o maior surto de covid-19 do mundo.

O anúncio da equipe econômica de Biden ocorre depois de sua companheira de chapa, Kamala Harris, fazer história como a primeira mulher e a primeira pessoa de ascendência afro-americana e do sul da Ásia eleita vice-presidente.

Além disso, Yellen terá a seu lado os primeiros afro-americanos a servir como adjunto e chefe do conselho econômico da Casa Branca, assim como a primeira pessoa com origem no sul da Ásia em um cargo-chave no orçamento.