Comunicado do Business Wire :INX Limited

INX Limited, a plataforma baseada em blockchain para negociar títulos digitais e criptomoedas, anunciou hoje que assinou uma carta de intenções com a Diamond Standard para cotar a primeira commodity de diamantes do mundo - a moeda padrão de diamantes. A moeda é um ativo digital e físico: um conjunto padronizado de diamantes com um chip sem fio que permite negociar como um token na plataforma de negociação INX. A disponibilidade da moeda na plataforma INX depende de aprovação regulatória para a oferta pública inicial de commodities de US$ 25 milhões.

Pela primeira vez, esta commodity de diamantes torna disponível um ativo complexo de US$ 1,2 trilhão para investidores institucionais. A Diamond Standard anunciou recentemente seu plano de lançar um ETF na NYSE sob a sigla DIAM, e um contrato para cotar itens futuros na CME Globex através da MGEX.

A INX está oferecendo um mercado spot eletrônico para a moeda da Diamond Standard. Investidores que adquirirem um token da Diamond Standard na plataforma da INX estão fazendo transações da própria commodity física e podem receber a moeda do custodiante em Delaware a qualquer momento.

A cotação marca a primeira vez que uma commodity de diamantes pode ser negociada digitalmente em qualquer plataforma de negociação com base nos EUA.

A INX oferece a cotação e comercialização de ativos digitais com total conformidade regulatória e políticas de negociação justas, bem como protocolos avançados de segurança e procedimentos de privacidade. Ela visa abordar o comércio internacional de alto volume sob um processo regulatório pleno.

"Nossa tecnologia de negociação própria foi desenvolvida com a meta de transformar o futuro das finanças com a negociação de ativos exclusivos", disse Douglas Borthwick, Diretor de Marketing na INX. "A cotação da moeda da Diamond Standard na bolsa INX impulsiona esta visão, sendo que estamos animados que os investidores institucionais e de varejo agora possam investir na primeira commodity de diamantes digitalmente fungível."

"A Diamond Standard desenvolveu esta commodity de diamantes regulamentada a fim de desbloquear uma classe de ativos de US$ 1,2 trilhão não correlacionada para investidores", disse Cormac Kinney, Fundador e Diretor Executivo da Diamond Standard. "Estamos muito satisfeitos por estar cotados na plataforma da INX, a fim de fornecer um local seguro e de última geração para que os investidores negociem suas commodities de diamantes."

Sobre a INX LimitedINX Limited visa oferecer uma plataforma de negociação regulamentada para títulos digitais e criptomoedas, combinando a experiência de mercados tradicionais com uma abordagem inovadora de tecnologia financeira. A INX é conduzida por uma equipe experiente de negócios, finanças e especialistas em tecnologia de blockchain unifida pela visão de redefinir o mundo dos mercados de capitais mediante a tecnologia de blockchain e uma abordagem regulatória inovadora.

Sobre a Diamond StandardDiamond Standard Co. é a criadora da primeira e única commodity de diamantes regulamentada do mundo. Ao desbloquear os diamantes como um ativo negociado no mercado, a Diamond Standard ajuda investidores a acessar um recurso natural atualmente no valor de US$ 1,2 trilhão - mais do que toda a prata e platina do mundo combinadas. Como ativo de entrega complexo e revolucionário, a commodity de diamantes oferece diversificação e uma nova reserva de riqueza a investidores institucionais e individuais, ao mesmo tempo que traz transparência e eficiência à cadeia de fornecimento de diamantes.

