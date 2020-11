Autoridades dos EUA antitruste preparam novos processos contra Facebook e Google

As autoridades antitruste federais e estaduais dos Estados Unidos se preparam para abrir quatro novos processos contra o Facebook e o Google até o final de janeiro, disseram pessoas familiarizadas com o assunto. O objetivo é investigar se as gigantes de tecnologia abusaram de seu poder na Internet - o Google para dominar as buscas e a publicidade e o Facebook para dominar as mídias sociais.



As empresas negam as acusações, dizendo que operam em mercados altamente competitivos, que beneficiariam os consumidores.



O Facebook está sob críticas específicas de republicanos e democratas no Congresso, bem como do presidente eleito dos EUA, Joe Biden, por suas políticas de moderação de conteúdo.



Os democratas geralmente afirmam que a empresa tem sido muito negligente no policiamento de discursos enganosos, enquanto os republicanos dizem que o Facebook suprime discursos dos conservadores. Se a companhia de mídia social for processada, será a primeira ação antitruste do governo americano contra o Facebook.