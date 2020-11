Comunicado do Business Wire :Northern Data AG

A Northern Data AG (XETRA: NB2, ISIN: DE000A0SMU87), começa a operar seu primeiro data center em Frankfurt am Main. A partir de dezembro de 2020, o local em Frankfurt fará parte do Cluster de Computação Distribuída da Empresa, com base em seus data centers móveis de alta tecnologia. Isso aumentará a rede mundial de clusters de GPU da Empresa, incluindo na Holanda, Escandinávia e Canadá. Estudos de viabilidade (Prova de conceito) são planejados no site de Frankfurt em cooperação com a pesquisa e o setor.

O COO da Northern Data, Stefan Sickenberger, explica: "A computação de alto desempenho se tornou parte integrante da pesquisa e de muitos setores da indústria. Sistemas de processadores paralelos e clusters são necessários para processar grandes volumes de dados em alta velocidade e com estabilidade máxima. Um fator chave para o sucesso é menor consumo de energia e alta eficiência energética. Temos o prazer de trabalhar em estreita colaboração com nossos parceiros de pesquisa neste projeto. Estamos particularmente orgulhosos de nossa cooperação com o grupo de arquitetura de computação de alto desempenho (HPC) da Goethe University Frankfurt, que exige uma grande quantidade de experiência, especialmente na área de TI Verde".

Volker Lindenstruth, professor de arquitetura de computação de alto desempenho (HPC) da Frankfurt Goethe University e membro do conselho administrativo do Frankfurt Institute for Advanced Studies (FIAS) comentou: "Estamos muito satisfeitos por trabalhar com a Northern Data. Este projeto envolve o acoplamento de supercomputadores de pesquisa da Goethe University e do Centro GSI Helmholtz para Pesquisa de Íons Pesados com os próprios supercomputadores da Northern Data fazendo o melhor uso possível de nossas capacidades e hardware existente combinados. As cargas de pico podem ser interceptadas, enquanto trabalhos particularmente grandes podem ser iniciados com o mínimo de atraso. Exemplos de aplicações científicas incluem cálculos e modelagem em física de partículas e astrofísica relativística, física ambiental e atmosférica, bem como aplicações em ciências da vida, por exemplo, detecção precisa e automatizada de células cancerosas em seções de tecido.

O CEO da Northern Data, Aroosh Thillainathan, acrescentou: "Acima de tudo, nosso conceito de "design-to-cost" é particularmente importante para este projeto. Nós não apenas gerenciamos o data center e o hardware do cliente, mas também o software, o que nos permite otimizar as operações do data center para atender às reais necessidades do cliente. Em contraste com provedores de "pure-colocation", que não influenciam, por exemplo, a distribuição de carga de seus clientes e o processamento de seu software dentro do data center, podemos regular isso com nosso software de gestão. Entre outras coisas, também controlamos a capacidade de resfriamento de forma muito eficiente em termos de potência de computação necessária, e isso nos permite atingir excelentes valores de PUE. Nossos clientes economizam energia e conseguem, como resultado, economia de custos. Junto com nossa seleção específica de locais nas regiões nórdicas, isso nos permite oferecer aos nossos clientes soluções de HPC de alta qualidade adaptadas às suas necessidades, ao mesmo tempo em que nos mantemos extremamente econômicos.

A Northern Data AG cria e oferece soluções de infraestrutura global no campo da Computação de Alto Desempenho (HPC). Com suas soluções específicas para o cliente, a empresa fornece a infraestrutura para vários aplicativos HPC em áreas como mineração de bitcoin, inteligência artificial, blockchain, análise de big data, IoT ou renderização. A empresa, internacionalmente ativa é hoje uma fornecedora líder de soluções HPC no mundo inteiro. A Northern Data oferece suas soluções de HPC em grandes centros de dados fixos e em centros de dados móveis de alta tecnologia que podem ser instalados em qualquer local do mundo. A empresa combina software e hardware de autodesenvolvimento com conceitos inteligentes para o fornecimento de energia sustentável. A Northern Data AG emprega atualmente cerca de 150 pessoas.

Este comunicado à imprensa não constitui uma oferta de venda ou a solicitação de uma oferta de compra ou subscrição de qualquer valor mobiliário da Northern Data AG e não constitui um prospecto da Northern Data AG. As informações contidas neste comunicado à imprensa não se destinam a formar a base de nenhuma decisão financeira, legal, tributária ou de negócios. Os investimentos ou outras decisões não devem ser tomados apenas com base neste comunicado à imprensa. Como em todos os assuntos comerciais e de investimento, consulte uma assessoria profissional qualificada.

