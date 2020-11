Contra o coronavírus, Gales proíbe venda de álcool em bares e restaurantes

Em um esforço para limitar a propagação do coronavírus antes do Natal, o governo autônomo de Gales decidiu nesta segunda-feira (30) que os bares e restaurantes desta parte do Reino Unido deixarão de servir álcool e fecharão às 18h a partir de sexta-feira, anunciou seu primeiro-ministro Mark Drakeford.

Os cinemas, pistas de boliche e outros locais de entretenimento em espaço fechado terão também que encerrar qualquer atividade como parte de uma nova iniciativa para controlar a pandemia nesta nação britânica de três milhões de habitantes, anunciou Drakeford em coletiva de imprensa em Cardiff.

Bares, cafés e restaurantes não poderão servir álcool e a partir das 18h será permitido vender apenas comida para levar.

Essas novas restrições serão revisadas em 17 de dezembro e a cada três semanas a partir de então, destacou Drakeford, prometendo apoio financeiro para as empresas afetadas.

Segundo o chefe do governo galês, essas medidas são necessárias porque o número de hospitalizações e mortes pode aumentar consideravelmente à medida em que se perde os resultados de um confinamento local de 17 dias que terminou no início de novembro.

Cada uma das quatro nações que constituem o Reino Unido - Inglaterra, Gales, Escócia e Irlanda do Norte - decide sua própria política de saúde e sua estratégia contra a pandemia.

A Inglaterra deve sair nesta quarta-feira de um segundo confinamento de quatro semanas, mas quase 99% de seus 56 milhões de habitantes permanecerão sob rígidas restrições locais.

O Reino Unido registrou mais de 58.000 mortes confirmadas por covid-19, o maior saldo de qualquer país europeu, e conta com mais de 1,6 milhão de casos positivos.