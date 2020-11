Comunicado do Business Wire :Nutrien Ltd.

Nutrien Ltd. (TSX e NYSE: NTR) anuncia hoje o lançamento do programa de carbono mais abrangente do setor agrícola, fornecendo suporte de ponta a ponta para que os agricultores possam impulsionar a sustentabilidade e aumentar sua rentabilidade. Na condição de maior fornecedor mundial de insumos agrícolas e serviços aos agricultores, a Nutrien está posicionada de forma diferenciada para criar um programa único em escala. Está pronta para fazer parcerias diretamente com os agricultores para planejar, plantar e seguir práticas agrícolas sustentáveis e melhorar o desempenho de carbono.

Como parte do novo programa, a Nutrien fornecerá produtos e soluções sustentáveis, consultoria agronômica dedicada durante todo o ano e a plataforma digital líder da indústria para acompanhar e medir os resultados. Além disso, a Nutrien permitirá que os agricultores monetizem seu melhor desempenho de carbono da sua fazenda, ao facilitar a compra e venda de créditos de carbono de seus clientes agricultores para parceiros da cadeia de valor.

Em parceria com agricultores selecionados, a Nutrien irá elaborar programas que facilitem produtos climáticos inteligentes e práticas sustentáveis para reduzir as emissões de gases de efeito estufa (GEE), sequestrar o carbono e medir as melhorias resultantes em termos financeiros, produtividade e desempenho ambiental. A Nutrien vai lançar o novo programa de carbono em toda a América do Norte em 2021 e planeja expandir o programa para a América do Sul e Austrália nos próximos anos.

Para mais informações sobre o programa de carbono, acesse o site da Nutrien em www.nutrien.com/carbon-program.

Comentário executivo

Chuck Magro, presidente e CEO da Nutrien, disse: "A Nutrien está trabalhando para resolver alguns dos maiores desafios do mundo: produzir mais alimentos com menos terra, água e impacto ambiental. Nosso novo programa de carbono capacitará os agricultores a produzir, preservar e lucrar com práticas mais sustentáveis". Com nosso alcance global, relações diretas com mais de 500.000 agricultores, o conhecimento científico de nossa equipe agronômica interna e investimentos em tecnologia líder do setor, a Nutrien está posicionada de forma única para criar um programa de carbono com escala e recursos para trazer benefícios significativos e sustentáveis aos agricultores e ao planeta que eles estão trabalhando arduamente para alimentar".

"Com o tempo, nossa visão é expandir o programa de carbono para incluir parcerias em toda a cadeia de valor e em outros setores que tenham interesse na economia de carbono. A abordagem da mudança climática é extremamente importante e acreditamos que a melhor maneira de avançar é trabalhar em conjunto; estamos abertos a uma ampla variedade de oportunidades de parceria. Nosso objetivo é criar um ecossistema para ajudar nossos clientes agricultores a se beneficiarem de práticas sustentáveis e permitir a compra e venda de seus créditos de carbono, ao mesmo tempo em que fazemos parcerias com governos para ajudar a atingir os objetivos ambientais públicos".

"Com este novo programa, estamos ajudando a construir uma economia e um mercado em torno da sustentabilidade que acreditamos ser verdadeiramente a próxima grande transformação para o setor agrícola e que aborda questões globais que afetam a todos", acrescentou Magro.

Comentários do setor agrícola

Jeff Topp, diretor executivo da T-T Ranch próxima a Carrington, Dakota do Norte, disse: "Sustentabilidade pode significar coisas diferentes para pessoas diferentes, mas para nós significa deixar a terra melhor do que a encontramos". Estamos entusiasmados com a parceria com a Nutrien para criar um programa que seja prático e possa ser implementado por outros agricultores em larga escala para proporcionar benefícios mensuráveis".

Matt Coutts, diretor de investimentos da Coutts Agro Ltd, uma fazenda de grãos em Kindersley, Saskatchewan, disse: "A Coutts Agro tem grande satisfação em fazer parceria com a Nutrien em sua estratégia de sustentabilidade e objetivos de carbono. Estamos orientados para alinhar sustentabilidade, agronomia e lucratividade para fazer com que nossa empresa e o setor avançem". Ao abordar diretamente questões relacionadas à mudança climática, nosso setor tem a oportunidade de melhorar nossa pegada de carbono e ser recompensado de acordo, desenvolvendo o desempenho demonstrado por empresas de ponta que valorizam padrões ambientais progressivos, sociais e governança corporativa (ESG). Esperamos trabalhar com a Nutrien para definir devidamente o papel da agricultura na economia de carbono com soluções do mercado privado".

A oportunidade de mercado para o carbono

A demanda por créditos de carbono no mercado voluntário aumentou mais que o dobro desde 2017, de acordo com o relatório State of Voluntary Carbon Markets do Ecosystem Marketplace. Pensando no futuro, a The Taskforce on Scaling Voluntary Carbon Markets (Força Tarefa sobre o Dimensionamento do Mercado Voluntário de Carbono) observa que o mercado global de compensações de carbono deve aumentar de 40 a 100 vezes até 2050, à medida que o mundo se concentra cada vez mais na ação climática. A expectativa é que a agricultura seja uma das principais participantes neste mercado em crescimento.

"O carbono tem o potencial de se tornar uma economia substancial que irá muito longe na realização da agricultura zero líquida. Nosso programa é o primeiro passo importante rumo a esta trajetória. Nosso relacionamento direto com nossos clientes agricultores vai

ajudá-los a serem pioneiros neste espaço e a verem o valor financeiro da agricultura de forma sustentável", acrescentou Magro.

Compromisso multianual da Nutrien com as iniciativas de ESG

O novo programa de carbono da Nutrien é parte de uma oferta de sustentabilidade mais ampla destinada a beneficiar os agricultores, governos e uma seção representativa de setores, enquanto ajuda o planeta e apoia uma solução sustentável para alimentar uma crescente população global. Espera-se que leve a retornos ambientais, sociais e de governança (ESG) a longo prazo para a Nutrien e seus parceiros.

Informações adicionais sobre as atuais iniciativas dos ESG da Nutrien estão disponíveis aqui.

Detalhes sobre o Nutrien's 2020 Virtual Investor Day

Nutrien fornecerá detalhes adicionais sobre seu programa de carbono planejado no Dia do Investidor virtual que acontecerá em 30 de novembro de 2020, das 13h até aproximadamente 15h30, horário do leste dos EUA.

Para obter mais informações sobre o evento, visite o site da Nutrien em www.nutrien.com.

Os materiais da apresentação e o webcast estarão disponíveis, durante e após a transmissão ao vivo, no site da Nutrien: Nutrien's 2020 Virtual Investor Day.

Declarações prospectivas

Certas declarações e outras informações incluídas neste comunicado à imprensa constituem "informações prospectivas" ou "declarações prospectivas" (coletivamente, "declarações prospectivas") dentro do significado das leis de títulos aplicáveis (essas declarações são geralmente acompanhadas de palavras como "antecipar", "esperar", "acreditar", "pode", "vai", "deve", "estimar", "intenção" ou outras palavras semelhantes). Todas as declarações neste comunicado à imprensa, exceto aquelas relacionadas a informações históricas ou condições atuais, são declarações prospectivas, incluindo, mas não se limitando a declarações com relação planos estratégicos e expectativas da gestão da Nutrien com relação ao programa de carbono e às oportunidades relacionadas ao mercado de carbono (incluindo o cronograma relativo à sua implementação), o desenvolvimento e fornecimento de produtos e soluções sustentáveis, melhoria do GEE (Gases com Efeito de Estufa), finanças, produtividade e desempenho ambiental, e outros itens descritos neste comunicado à imprensa. As declarações prospectivas neste comunicado são baseadas em certas expectativas e suposições feitas pela Nutrien, muitas dos quais estão além do nosso controle, Embora a Nutrien acredite que as expectativas e suposições nas quais tais declarações prospectivas estão baseadas são razoáveis, não se deve colocar confiança indevida nas declarações prospectivas porque a Nutrien não pode dar nenhuma garantia de que as mesmas se mostrarão corretas. As declarações prospectivas estão sujeitas a vários riscos e incertezas que podem fazer com que os resultados reais e a experiência sejam materialmente diferentes dos resultados antecipados ou expectativas expressas neste comunicado à imprensa incluindo, mas não se limitando à realização de melhorias tecnológicas necessárias para implementar o programa de carbono, incluindo a capacidade da Nutrien de desenvolver e/ou acessar tal tecnologia; desenvolvimento e crescimento da demanda do mercado final por produtos e soluções sustentáveis; desenvolvimento e execução de estratégias para implementar o programa de carbono da Nutrien; regulamentação, incentivos e iniciativas governamentais; aprovações regulatórias; desempenho de terceiros; e outras dificuldades e riscos imprevistos. Para informações adicionais sobre os pressupostos feitos e os riscos e incertezas que podem causar resultados reais diferentes dos resultados previstos, consulte o mais recente Relatório Trimestral aos Acionistas e o Relatório Anual de 2019 arquivado sob o perfil da Nutrien no SEDAR em www.sedar.com e na Comissão de Valores Mobiliários e Câmbio dos EUA em www.sec.gov.

As declarações prospectivas contidas neste comunicado de imprensa são feitas a partir da data referida e a Nutrien se isenta de qualquer intenção ou obrigação de atualizar ou revisar quaisquer declarações prospectivas neste comunicado à imprensa como resultado de novas informações ou eventos futuros, exceto conforme possa ser exigido pelas leis de títulos aplicáveis dos estados Unidos ou pela legislação aplicável do Canadá.

Sobre a Nutrien

A Nutrien é o maior provedor mundial de insumos e serviços agrícolas, desempenhando um papel crítico no apoio aos agricultores para aumento da produção de alimentos de maneira sustentável. Produzimos e distribuímos 25 milhões de toneladas de potássio, nitrogênio e fosfato em todo o mundo. Com essa capacidade e nossa rede líder de varejo agrícola, estamos bem posicionados para suprir as necessidades de nossos clientes. Operamos com uma visão de longo prazo e estamos comprometidos a trabalhar com nossos parceiros à medida que atendemos as nossas prioridades econômicas, ambientais e sociais. A escala e a diversidade de nosso portfólio integrado propiciam uma base de lucros estável, múltiplas vias de crescimento e a oportunidade de retorno de capital aos acionistas.

O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.

Ver a versão original em businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20201130005294/pt/

Relações com a mídia Megan Fielding Vice-presidente, Comunicações de marca e cultura (403) 797-3015 Megan.fielding@nutrien.com

Relações com investidores Richard Downey Vice-presidente, Relações com investidores (403) 225-7357 Investors@nutrien.com

© 2020 Business Wire, Inc. Aviso: Este documento não é de autoria da AFP e a AFP não pode se responsabilizar por seu conteúdo. Para esclarecer qualquer dúvida sobre o conteúdo, por favor, contate as pessoas/empresas indicadas neste comunicado de imprensa.