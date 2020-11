Ministro irlandês diz que acordo do Brexit pode ser fechado nesta semana

O ministro de Relações Exteriores da Irlanda, Simon Coveney, afirmou em entrevistas à imprensa local na manhã desta segunda-feira, 30, que um acordo do Brexit pode ser fechado ainda nesta semana. "É a semana chave, estamos ficando sem tempo", alertou. "Sim, eu realmente penso que um acordo é possível", acrescentou.



Mais cedo, em seu Twitter, Coveney falou em semana "muito intensa com as negociações do Brexit".



Reino Unido e União Europeia tentam há meses chegar a um acordo comercial para vigorar a partir de 2021, quando vence o chamado período de transição do Brexit.



Se um consenso não for alcançado até lá, a relação comercial entre as partes passa a ser regida pelas normas da Organização Mundial do Comércio (OMC).