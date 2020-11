Comunicado do Business Wire :Dawex

A Dawex, a empresa líder em tecnologia de troca de dados, anunciou hoje em conjunto com a Kanematsu Corporation e a Japan Data Exchange Inc. o lançamento da JDEX, uma plataforma de troca de dados que visa criar uma grande comunidade de negociação de dados no Japão que incluirá áreas industriais, académicas e governamentais e contribuirá para a promoção de um ambiente de troca de dados intersetorial e transfronteiriço. Esta plataforma, que se baseia na tecnologia de troca de dados da Dawex e é operada pela Kanematsu, servirá a rede nacional e internacional de empresas de comércio multinacionais. A plataforma JDEX permite a obtenção, troca, partilha e comercialização de produtos de dados que potencializam as funcionalidades e capacidades avançadas da plataforma.

As trocas de dados são um elemento importante da economia de dados e estão hoje em dia claramente no topo da agenda de um número crescente de empresas, instituições públicas e governos em todo o mundo. Com a proliferação de novas iniciativas sobre enquadramentos e políticas em todo o mundo como o GAIA-X na Europa, a Data Trading Alliance no Japão, o Fórum Económico Mundial e a Data Exchange Association (DXA), o mercado está cada vez mais a ser regulamentado e padronizado promovendo a criação de ambientes de dados intersetoriais e transfronteiriços fiáveis como a plataforma JDEX.

Distinguida com o prémio "Pioneiro Tecnológico" e selecionada em junho de 2010 pelo Fórum Económico Mundial para fazer parte do Conselho Mundial Futuro em matéria de política de dados, a Dawex proporcionou à Kanematsu os meios necessários para implementar uma estratégia de troca de dados robusta e criar valor como a responsável pela estruturação de um ambiente de dados rico no Japão e em outros países.

"A criação da plataforma Japan Data Exchange (JDEX) é um elemento fundamental da estratégia de dados da Kanematsu que iniciámos há três anos. Ao colaborar com a Dawex, temos acesso à tecnologia de troca de dados mais avançada que existe atualmente para criar e apoiar uma nova comunidade de dados. A flexibilidade e a sofisticação da solução da Dawex permitem-nos oferecer um ambiente seguro e fiável aos fornecedores e compradores de dados e responder facilmente às suas necessidades comerciais",afirmou Masahiro Harada, Senior Executive Officer, Electronics and Devices Division.

"Estamos muito entusiasmados em ver a concretização deste projeto com a Kanematsu e verificar a proliferação das iniciativas de troca de dados transfronteiriças e intersetoriais. Este é o resultado de um compromisso sólido impulsionado pelo governo japonês através de regulamentos e iniciativas como a Osaka Track (Via de Osaka em português) que permitem à JDEX criar uma comunidade de dados rica", declarou Laurent Lafaye co-CEO da Dawex.

"Atualmente, a plataforma Japan Data Exchange tem uma infraestrutura de dados avançada que se baseia na tecnologia da Dawex e potencializa um enquadramento de governança consolidado, o que permitir-lhe-á aproveitar todo o potencial de um ambiente de dados em crescimento e ser um exemplo para a transição para uma economia baseada em dados", declarou Fabrice Tocco, co-CEO da Dawex. "O mercado de dados permitirá a criação de novos modelos de dados e promoverá a inovação num ambiente seguro e fiável."

Sobre a Dawex

A Dawex, a empresa líder em tecnologia de troca de dados e o operador do maior mercado de dados, permite às organizações estruturar a circulação de dados através da obtenção e troca de dados de forma segura e em plena conformidade com os regulamentos. Atualmente, mais de 12 000 organizações de mais de 20 setores baseiam-se nas soluções do mercado de dados mundial e da plataforma de troca de dados da Dawex para criar as respetivas estratégias de troca de dados. Em 2020, a Dawex foi distinguida com o prémio Pioneiro Tecnológico pelo Fórum Económico Mundial. Fundada em 2015, a Dawex é uma empresa tecnológica com escritórios em França e no Canadá, cuja atividade comercial está a expandir na Ásia e no Médio Oriente. www.dawex.com

