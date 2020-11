Justiça argentina abre investigação contra médico particular de Maradona

A promotoria argentina encarregada da investigação sobre a morte de Diego Maradona anunciou neste domingo que abriu inquérito contra o médico particular do ex-jogador, acrescentado que fez buscas na "casa e no consultório" do profissional.

Como parte das "tarefas investigativas", considerou-se necessário "solicitar buscas na casa e no consultório do médico Leopoldo Luque", informou através de uma nota o procurador-geral de San Isidro, ao norte de Buenos Aires.

Segundo a agência estatal Telam, Luque foi "acusado de homicídio culposo", citando fontes judiciais.

De acordo com as fontes oficiais, esta ação não envolve uma convocação para depor ou medida restritiva da liberdade, mas a notificação de abertura de inquérito sobre a eventual prática do referido crime.