Autoridades resgatam 45 migrantes no Canal da Mancha

Quarenta e cinco migrantes, incluindo uma mulher grávida e várias crianças que tentavam entrar clandestinamente na Inglaterra, foram resgatados quando a embarcação precária em que viajavam teve problemas nas costas de Dunkerque, norte da França.

Vários migrantes estavam com hipotermia, mas todos estão fora de perigo, segundo as autoridades locais.

Os serviços de resgate temem que várias embarcações com migrantes tentem a travessia nos próximos dias, com a previsão de mar tranquilo.

Mas às vezes as águas perto do Estreito de Calais enganam e, embora pareçam calmas, rapidamente se transformam em um mar perigoso, com ventos e correntes muito fortes os barcos precários dos migrantes.

No fim de outubro, quatro pessoas de uma família curda iraniana morreram e três desapareceram em um naufrágio no Canal da Mancha, onde as travessias registram forte alta desde 2018.

No sábado, França e Reino Unido assinaram um acordo para acabar com a migração clandestina na região, que prevê mais patrulhas e novos recurso tecnológicos, principalmente drones e radares, nas praias francesas a partir de 1 de dezembro.