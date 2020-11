All Blacks fazem homenagem a Maradona antes de jogo rugby com argentinos

Os All Blacks, como é conhecida a seleção de rugby da Nova Zelândia, prestou uma homenagem neste sábado a Diego Maradona, antes de uma partida contra a equipe da Argentina pelo torneio Tri Nations.

O capitão do time neozelandês, Sam Cane, colocou no centro do campo uma camisa com o número 10 e o nome do ídolo argentino, que faleceu na quarta-feira aos 60 anos, e depois toda a equipe fez o tradicional haka, dança típica do povo Maori.

"Acho que ele é uma lenda em todo o mundo, mas na Argentina ele era quase um deus", disse o técnico da seleção argentina, Mario Ledesma.

"Ele teve a capacidade de unir todos e vamos sentir sua falta", acrescentou.

Maradona era um grande fã do rugby argentino e Ledesma encontrou várias vezes o ex-jogador de futebol.

"Nossos caminhos se cruzaram várias vezes, mas não muito. Havia algo nele, uma espécie de magnetismo: quando ele estava lá, era como se o mundo parasse", acrescentou Ledesma.

"Ele gostava de tênis, hóquei, rugby, futebol ... Quando tinha uma camisa da Argentina, lá estava ele. Ele realmente honrou a nossa camisa", disse o técnico argentino.

Pelo torneio disputado em Newcastle, na Austrália, a Nova Zelândia venceu a Argentina por 38 a 0.