Manifestação na Polônia pelo aniversário do voto feminino e contra o aborto

Milhares de manifestantes desafiaram neste sábado (28), em Varsóvia, as medidas contra o novo coronavírus para celebrar o 102º aniversário do direito das mulheres ao voto na Polônia e protestar pela proibição quase total do aborto.

"Obtivemos esses direitos civis há mais de um século e não podemos permitir que os detentores do poder os retirem", explicaram os organizadores no Facebook.

Os participantes acenderam sinalizadores vermelhos e agitaram bandeiras com o símbolo do raio vermelho do movimento de protesto. A marcha aconteceu em meio a forte presença policial.

Os protestos começaram em 22 de outubro quando o Tribunal Constitucional, reformado pelo partido ultracatólico nacionalista no governo Direito e Justiça (PiS), e de acordo com o desejo deste, proibiu o aborto em casos de má-formação grave do feto, argumentando que é inconstitucional.

Essa decisão ainda não entrou em vigor, pois não foi publicada oficialmente, mas os médicos vêm cancelando os abortos programados por medo de infringir a nova lei.

Quando for aplicada de fato, os abortos só serão permitidos em casos de estupro, incesto e se a vida da mãe correr perigo.