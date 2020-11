As Nações Unidas pediram neste sábado (28) "contenção" depois que as tensões aumentaram no Oriente Médio com o assassinato de um importante cientista que trabalhava no programa nuclear iraniano.

"Apelamos à contenção e à necessidade de evitar qualquer ação que possa levar a uma escalada das tensões na região. Condenamos qualquer assassinato ou execução extrajudicial", disse um porta-voz da ONU.

O Irã culpou Israel pelo assassinato de Mohsen Fakhrizadeh na sexta-feira e ameaçou se vingar.