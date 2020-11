Mais de 60 detidos em Londres em protestos contra as restrições pelo vírus

Mais de 60 pessoas foram detidas neste sábado em Londres durante manifestações contra as restrições para lutar contra a propagação do novo coronavírus, informou a polícia.

As detenções foram motivadas por uma série de infrações, principalmente "violação das restrições contra o coronavírus", tuitou a polícia de Londres, que pediu à população que não participasse nas manifestações, proibidas devido ao confinamento em vigor. "Prevemos que o número aumente", completou a força de segurança.

Centenas de pessoas protestaram contra as medidas na capital britânica, aos gritos de "liberdade" e com faixas com frases como "parem de nos controlar". Algumas manifestações foram marcadas por incidentes.

Depois de quatro semanas de um segundo confinamento, a Inglaterra deve retornar na quarta-feira a um sistema de restrições locais, em função da incidência do vírus.

Os estabelecimentos comerciais não essenciais reabrirão as portas e será revogado o pedido para que as pessoas permaneçam em casa. A recomendação do teletrabalho será mantida. Em áreas com elevado nível de alerta, os restaurantes e pubs permanecerão fechados.

Com mais de 57.000 mortos, a Grã-Bretanha é o país com o maior número de vítimas fatais da covid-19 na Europa.