Sudão precisa de US$ 150 milhões para ajudar os refugiados

O Sudão precisa de 150 milhões de dólares (125 milhões de euros) de ajuda para enfrentar o fluxo de refugiados etíopes que atravessam a fronteira procedentes da região dissidente do Tigré, afirmou a ONU.

O conflito entre as forças federais etíopes e os dirigentes no poder no Tigré, no norte da Etiópia, começou em 4 de novembro. Desde então o Sudão recebei mais de 43.000 refugiados etíopes em fuga dos confrontos.

"O Sudão necessita de 150 milhões de dólares para proporcionar a estes refugiados água, comida e serviços básicos de saúde", declarou o diretor do Alto Comissariado das Nações Unidas para os Refugiados (ACNUR), Filippo Grandi, durante uma visita ao campo de Um Raquba, a 80 km da fronteira.

Grandi incentivou "os doadores a destinar os fundos o mais rápido possível". Entre 500 e 600 refugiados seguem atravessando a fronteira todos os dias. O Sudão tenta ajudá-los, mas também enfrenta sua própria crise econômica.

O país enfrenta ainda uma difícil transição política, após a expulsão do poder do ex-presidente Omar Al Bashir, que permaneceu à frente do país durante 30 anos, depois de grantes manifestações contra seu regime desencadeadas pelas dificuldades econômicas.

Cerca de 65% dos 42 milhões de habitantes do Sudão vivem abaixo da linha da pobreza, de acordo com os dados do governo.