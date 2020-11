Quatro cristãos assassinados por islamitas vinculados ao Estado Islâmico na Indonésia

Extremistas vinculados ao grupo jihadista Estado Islâmico (EI) mataram quatro cristãos, um deles decapitado e outro queimado vivo, em uma localidade isolada na ilha de Sulawesi, Indonésia, anunciaram as autoridades da região neste sábado.

Oito homens com espadas e armas de fogo chegaram na sexta-feira à localidade de Lembantongoa, no centro da ilha, e mataram quatro homens antes de incendiar várias casas, incluindo um local de oração, informou a polícia.

As autoridades da região afirmaram que uma vítima foi apunhalada, outra decapitada, uma terceira praticamente decapitada e a última, queimada viva.

A motivação do ataque é desconhecida e ninguém foi detido até o momento. As autoridades indicaram que o ataque foi executado pelo 'East Indonesia Mujahideen' (Mujahedines do Leste da Indonésia), grupo que se separou do EI.

O país asiático, majoritariamente muçulmano, é cenário de ataques deste tipo de maneira frequente, cometidos por islamistas. A região de Sulawesi registrou confrontos entre cristãos e muçulmanos nas últimas décadas.