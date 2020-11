Primeira-ministra afirma que nunca esteve mais certa sobre a independência da Escócia

A primeira-ministra escocesa Nicola Sturgeon afirmou neste sábado que "nunca esteve mais certa" sobre a província britânica obter a independência, poucas semanas antes de o Brexit se transformar em realidade.

"A Escócia é agora uma nação a ponto de fazer história. A independência está claramente à vista: com uma unidade de propósito, humildade e trabalho árduo, eu nunca estive mais certa de que conseguiremos", afirmou Sturgeon na abertura do congresso, virtual devido ao novo coronavírus, do Partido Nacional Escocês (SNP).

"Nosso principal objetivo deve continuar sendo a eliminação da covid-19 de nosso território, mas a Escócia deve estar preparada paro que vai acontecer depois", completou de sua casa em Glasgow.

O independentismo ganhou força depois da criticada gestão de Londres do novo foco de coronavírus.

O SNP parece estar em uma posição de força antes das eleições de maio e pode conquistar mais cadeiras no Parlamento descentralizado de Holyrood, responsável por tomar as decisões para a Escócia nas áreas de educação, saúde e transporte.

Sturgeon prometeu em setembro fixar os termos e a data de um segundo referendo sobre a independência da província britânica antes das eleições, apesar da recusa de Londres.

No referendo celebrado 2014, a permanência da Escócia no Reino Unido venceu com 55% dos votos.

O primeiro-ministro britânico Boris Johnson descartou em várias ocasiões permitir que a Escócia organize um novo referendo, alegando que esta é uma votação que acontece "uma vez por geração".

Mas Nicola Sturgeon argumenta que o Brexit mudou o contexto para os escoceses.

No referendo de 2016, os escoceses votaram em sua maioria contra a saída da União Europeia.

O Brexit entrou oficialmente em vigor em 31 de janeiro, mas se tornará realidade de fato em 1º de janeiro de 2021, ao final do período de transição.