Casos diários nos EUA caem, mas seguem acima de 100 mil

Os Estados Unidos registraram nesta sexta-feira, 27, mais 110.611 casos de covid-19, segundo dados da Universidade de Johns Hopkins. A taxa representa uma queda em relação aos números divulgados desde a segunda semana de novembro, mas o país persiste em ultrapassar a marca de 100 mil novas infecções por dia, como tem acontecido desde o dia 8 deste mês, de acordo com gráficos mantidos pela plataforma Our World in Data, da Universidade de Oxford.



Ao todo, os EUA somam 13.072.584 de casos e 264.764 óbitos por covid-19.



No condado de Los Angeles, na Califórnia, autoridades anunciaram uma nova ordem de isolamento por conta do aumento de pacientes com covid-19 na região, que é a mais povoada dos EUA. Há cerca de 2 mil pessoas hospitalizadas pela doença em Los Angeles.



A medida foi emitida logo após o condado confirmar mais 24 mortes e 4.544 casos em um dia. O confinamento durará pelo menos três semanas, a contar a partir da próxima segunda-feira, dia 30.



*Com informações da Associated Press