Petróleo fecha praticamente estável

Os dois contratos de petróleo de referência fecharam perto do equilíbrio na sexta-feira, em um mercado que aguarda a cúpula decisiva dos países produtores de petróleo na segunda e terça-feira.

Ao final de uma sessão mais curta, um dia após o feriado de Ação de Graças nos Estados Unidos, o barril do WTI para janeiro perdeu 0,4% em relação a quarta-feira, a US$ 45,53. Em Londres, o barril de Brent do Mar do Norte no mesmo mês ganhou 0,8% em relação ao fechamento de quinta-feira, a US$ 48,18.

O Brent e o WTI também atingiram suas máximas de oito meses e meio esta semana, a US$ 49,09 e US$ 46,26 por barril, respectivamente.

Desde o início de novembro, eles registraram ganhos de mais de 25%.

O petróleo "se mantém, pois os investidores se apegam à esperança de que a reunião da OPEP+ na próxima semana adie por três meses" o nível atual de corte de produção, disse Eugen Weinberg, analista do Commerzbank.

Os membros da Organização dos Países Exportadores de Petróleo (OPEP) e seus aliados da OPEP+ se reunirão na segunda-feira, 30 de novembro, e na terça-feira, 1º de dezembro, para se pronunciarem sobre o acordo de redução da produção de petróleo que assinaram.