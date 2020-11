Retrato gigante de Maradona é colocado no edifício da Conmebol em Assunção

Fachada do prédio da Conmebol nos arredores de Assunção, no Paraguai (foto: AFP/Reprodução)

, nos arredores deamanheceu coberta por um painel gigante com o retrato do ídolo do futebol argentino, morto na quarta-feira em Buenos Aires, nesta

Em frente à imagem, instalada do lado de fora do prédio de sete andares da Conmebol, há um mastro no qual está hasteada em meio-mastro a bandeira argentina.

"Como jogador, ele é a herança do nosso continente", declarou a entidade esportiva sul-americana em uma mensagem se referindo à homenagem feita ao campeão mundial no México em 1986.

No mundo do futebol, "Maradona é considerado um deus que desperta a devoção e as paixões em todos os amantes do belo futebol que manifestaram a sua dor por uma perda tão importante", disse uma mensagem da organização.

"Dono de um talento incomparável e uma personalidade carismática, Diego deu alegria e emoções a todos nós que amamos o futebol", afirmou o presidente da Conmebol, Alejandro Domínguez.

Uma multidão se despediu de Maradona na quinta-feira em Buenos Aires durante o velório na Casa Rosada, sede do governo argentino. O astro do futebol mundial morreu na quarta-feira ao sofrer uma parada cardíaca em sua casa na periferia norte de Buenos Aires.