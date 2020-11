BCE adverte contra gigantes tecnológicos em sistemas de pagamento

Gigantes do setor de tecnologia, como o Facebook, representam um "risco considerável" na Europa, devido aos seus esforços para lançar moedas digitais - disse um membro do conselho executivo do Banco Central Europeu (BCE) nesta sexta-feira (27).

"Se não forem regulados adequadamente, os gigantes da tecnologia podem representar um risco considerável do ponto de vista econômico e social e podem restringir, em vez de aumentar, as opções do consumidor", disse Fabio Panetta, em um discurso em Frankfurt, durante uma conferência do Bundesbank.

Como consequência da pandemia do coronavírus, os métodos de pagamento desmaterializados são cada vez mais solicitados na Europa, um movimento que provavelmente continuará, de acordo com Panetta.

Para o banqueiro italiano, confiar em soluções importadas "aumenta o risco de que os dados pessoais sejam desviados para uso comercial", colocando em risco a privacidade e a concorrência.

Além disso, os sistemas de pagamento europeus "podem chegar a depender de tecnologias inventadas e administradas em outros lugares", o que os tornaria mais vulneráveis, especialmente aos ataques cibernéticos.

O Facebook trabalha, hoje, em um projeto de moeda digital, chamado "libra", que deve permitir aos clientes transferir dinheiro de forma rápida e barata.

As novas ofertas "podem ser soluções de pagamento eficientes", mas também podem "prejudicar a concorrência, a proteção de dados, a estabilidade financeira e até a soberania monetária", alertou Panetta.

Para acompanhar a explosão de pagamentos desmaterializados, o BCE está a trabalhar em um "euro digital", que seria uma forma eletrônica de dinheiro do banco central, existente junto com o valor em espécie.

A consulta para conhecer as expectativas do público em geral, do setor financeiro e das instituições vai durar três meses, e o BCE decidirá "em meados de 2021" se lança o euro digital.