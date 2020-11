Negociador da UE retorna a Londres para negociações pós-Brexit

O principal negociador da União Europeia (UE) para um acordo pós-Brexit, o francês Michel Barnier, anunciou que retornará a Londres nesta sexta-feira para prosseguir com as conversações e tentar superar as "significativas divergências que persistem".

Em uma mensagem no Twitter, Barnier, que finalizou uma quarentena preventiva por um caso de covid-19 em sua equipe, anunciou que viajará "a Londres durante a tarde para prosseguir as conversas" com o encarregado britânico das negociações, David Frost, e sua equipe.

O anúncio de Barnier encerra vários dias de boatos em Bruxelas sobre se a equipe de negociação europeia insistiria ou não na continuidade das conversações.

Os contatos presenciais entre as duas equipes foram interrompidos em 19 de novembro, após um caso de coronavírus na equipe de Barnier. Pouco depois, Frost e seus auxiliares retornaram a Londres.

Na última semana, as equipes de negociação prosseguiram com os contatos por videoconferência.

Bruxelas e Londres querem encontrar uma via de entendimento para definir a relação comercial bilateral depois de 31 de dezembro, quando o Reino Unido abandonará por completo a união alfandegária e o mercado único.

Qualquer eventual acordo deve ser anunciado para que as partes possam ratificá-lo até 31 de dezembro.

Os influentes membros do Parlamento Europeu já expressaram irritação com a demora em definir se existirá ou não um acordo.

As negociações foram paralisadas por divergências em três temas: direitos de pesca, ajudas estatais e normas de concorrência, assim como a gestão legal do eventual acordo.

Caso as partes não consigam superar as divergências, a partir de 1 de janeiro de 2021 as relações comerciais entre o Reino Unido e a UE serão administradas pelas normas da Organização Mundial do Comércio (OMC).