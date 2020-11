Negociador da UE retorna a Londres para negociações pós-Brexit

O principal negociador da União Europeia (UE) para um acordo pós-Brexit, o francês Michel Barnier, anunciou que retornará a Londres nesta sexta-feira para prosseguir com as conversações e tentar superar as "significativas divergências que persistem".

Em uma mensagem no Twitter, Barnier, que finalizou uma quarentena preventiva por um caso de covid-19 em sua equipe, anunciou que viajará "a Londres durante a tarde para prosseguir as conversas" com o encarregado britânico das negociações, David Frost, e sua equipe.