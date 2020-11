Trump: distribuição de vacinas para covid-19 começará na semana que vem

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, informou nesta quinta-feira, 26, que a distribuição de vacinas para a covid-19 no país começará na próxima semana. "Elas chegarão primeiros aos profissionais de saúde, a idosos, médicos e enfermeiros. Algumas pessoas chamam isso de milagre médico", destacou, em mensagem por teleconferência às Forças Armadas americanas, por ocasião do feriado de Ação de Graças.



O republicano repetiu o argumento de que os EUA estão superando a pandemia e tomou crédito pelo rápido desenvolvimento do imunizador. "Normalmente, levaria uns cinco anos só para obter a aprovação da Administração de Alimentos e Medicamentos (FDA, na sigla em inglês", comentou.



O evento representou uma das poucas aparições públicas do presidente desde a eleição de 3 de novembro, em que foi derrotado pelo candidato democrata, Joe Biden. Trump, contudo, ainda não aceitou o resultado, sob o argumento de que o pleito foi marcado por fraude, embora não tenha apresentado provas.