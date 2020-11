Trump diz que deixará Casa Branca se colégio eleitoral eleger Biden

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmou nesta quinta-feira, 26, que deixará a Casa Branca em 20 de janeiro de 2021 caso os delegados do Colégio Eleitoral confirmem a vitória de Joe Biden na eleição de 3 de novembro. "Se eles fizerem isso, vai ser um erro", disse, em rápida entrevista a repórteres logo após ligação em vídeo para integrantes das Forças Armadas americanas.



O republicano, no entanto, voltou a dizer que não aceita o resultado do pleito e repetiu acusações de fraude em massa, embora não tenha apresentado provas. "Vai ser algo muito difícil, para mim, admitir a derrota, porque sabemos que houve fraude", alegou, recusando-se a revelar se pretende comparecer à posse de Biden.



Segundo levantamento da Associated Press, o postulante democrata conquistou 306 delegados, acima dos 270 necessários para se eleger, enquanto o presidente obteve 232. Após cada estado certificar os resultados, os delegados se reunirão para votar em Washington D.C em 14 de dezembro. Pela lei, eles são obrigados a escolher o candidato que obteve mais votos em seu estado.