Napoli vence e homenageia seu eterno ídolo no 'estádio Maradona'

Todos os jogadores do Napoli entraram em campo com a camisa 10 e o nome de Diego Maradona, nesta quinta-feira em jogo da Liga Europa, contra o croata Rijeka (vitória italiana por 2 a 0) em homenagem ao argentino, morto na quarta, aos 60 anos.

Não houve nenhum gol 'maradoniano' ou com a ajuda da 'mão de Deus', mas o Napoli venceu com um gol contra do zagueiro italiano Armando Anastasio (41) e um gol do mexicano Hirving Lozano (75).

Com esta vitória, os napolitanos lideram seu grupo na Liga Europa com 9 pontos, embora ainda não tenham garantido a classificação para as oitavas-de-final do torneio que, em 1989, quando se chamava Copa da Uefa, foi conquistado pelo Napoli de Maradona.

Seguem no grupo a Real Sociedad e o AZ Alkmaar, ambos com 7 pontos depois de empatarem em 0 a 0 nesta quinta na Holanda.

Com braçadeiras pretas, os atletas posaram com a emblemática camisa 10 durante a apresentação e no minuto de silêncio que foi respeitado em um Estádio San Paolo vazio devido à pandemia de covid-19. A imagem de Maradona foi projetada nos telões.

- "No coração dos napolitanos" -

Antes desse momento, o capitão napolitano Lorenzo Insigne homenageou o ídolo da cidade, que conquistou os dois únicos títulos da Serie A que o clube possui (1987 e 1990), e apareceu em um vídeo publicado pelo clube, depositando um buquê de flores fora do estádio.

"Maradona representa muito, não só para mim, mas para todos os napolitanos. Ele sempre nos defendeu, sempre nos carregou no coração e devemos fazer o mesmo", disse Insigne ao canal Sky Sport.

Ao longo do dia, centenas de napolitanos se reuniram no Estádio San Paolo para se despedir do 'Pibe de Oro', local que em breve poderá mudar de nome e passar a se chamar Estádio Diego Maradona, conforme proposto na quarta-feira pelo prefeito da cidade.

"Eu acho que é justo batizar San Paolo com seu nome para tê-lo ainda conosco", escreveu o presidente do clube, Aurelio de Laurentiis, no site do clube.

Uma placa com o rosto do ex-jogador, o nome 'Estadio Diego Armando Maradona' e a assinatura dos 'tifosi' da famosa 'Curva B', foi colocada no muro que cerca o estádio nesta quinta-feira.

Todo o entorno do estádio amanheceu repleto de lenços 'albicelestes', as cores que são também da seleção argentina, além de flores, camisetas com o icônico número 10 além de retratos do ídolo, formando uma parede em homenagem a Maradona, que jogou pelo Napoli de 1984 a 1991 e onde deixou lembranças inesquecíveis entre todos os napolitanos.