Comunicado do Business Wire :Dubai Electricity and Water Authority

SA Sheikh Mohammed bin Rashid Al Maktoum, vice-presidente e primeiro-ministro dos EAU e governador de Dubai, inaugurou o Centro de Inovação da Autoridade de Eletricidade e Água do Dubai (Dubai Electricity and Water Authority, DEWA's) e a terceira fase do Parque Solar Mohammed bin Rashid Al Maktoum de 800MW, o maior parque solar monolocal do mundo. O parque solar tem uma capacidade planejada de 5.000 MW até 2030, com investimentos de até AED50 bilhões.

SA Sheikh Mohammed bin Rashid Al Maktoum foi informado por SE Saeed Mohammed Al Tayer, diretor administrativo e CEO do DEWA, sobre o Centro de Inovação, que é um centro global de inovação em energia renovável e limpa. Apóia a inovação e a criatividade em energia limpa e renovável, promove a sustentabilidade, desenvolve o talento dos Emirados e aumenta a vantagem competitiva dos Emirados neste setor. O prédio de quatro andares ocupa 4.355 metros quadrados e tem 88 metros de altura. A pesquisa do Centro sobre energia solar apoiará a Estratégia de Energia Limpa do Dubai 2050, que visa diversificar o mix de energia e fornecer 75% da capacidade total de energia do Dubai a partir de fontes de energia limpa até 2050. O Centro de Inovação recebeu uma classificação platina do LEED (Leadership in Energy and Environmental Design) com 101 pontos de 110 possíveis no primeiro trimestre de 2020.

A DEWA construiu a terceira fase de 800MW do Parque Solar Mohammed bin Rashid Al Maktoum usando o modelo Independent Power Producer (IPP) em parceria com um consórcio liderado pela Abu Dhabi Future Energy Company (Masdar) e o Grupo EDF, através de sua subsidiária EDF Énergies Nouvelles com um investimento de AED3,47 bilhões. A terceira fase fornece energia limpa para mais de 240.000 residências em Dubai. A instalação é a primeira de seu tipo na região do Oriente Médio e Norte da África a utilizar rastreamento solar de eixo único para aumentar a geração de energia. Também utiliza outras tecnologias inovadoras, incluindo robôs de limpeza para painéis fotovoltaicos, para aumentar a eficiência da usina.

A DEWA atraiu AED40 bilhões em investimentos e melhorou as parcerias público-privadas através do modelo IPP que criou oportunidades promissoras. Ao implementar o modelo IPP, os projetos do Parque Solar Mohammed bin Rashid Al Maktoum registraram a menor potência solar do mundo.

