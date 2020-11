Missão da OEA viaja à Guatemala para conhecer a crise que ameaça o governo

Uma missão da Organização dos Estados Americanos chegará à Guatemala para conhecer a crise que ameaça a Presidência do conservador Alejandro Giammattei, depois que a aprovação do orçamento de 2021 gerou protestos antes de ser anulado, informou o Ministério das Relações Exteriores nesta quinta-feira (26).

"A missão terá como objetivo receber informações de instituições do Estado e outras entidades do país", afirmou o ministério em nota.

Além disso, conhecerá a instalação da mesa de diálogo convocada pelo presidente "para tratar de questões de transparência, prestação de contas e análise orçamentária", cuja aprovação na semana passada foi o gatilho para manifestações no fim de semana.

Segundo a nota, o envio da missão é uma decisão do Secretário-Geral da OEA, Luis Almagro, depois que Giammattei invocou a Carta Democrática Interamericana, instrumento do órgão regional com capacidade para sancionar ou tomar as medidas adequadas para garantir o respeito da ordem constitucional dos países.

A missão, que deve chegar ao país na sexta-feira à tarde, será coordenada pelo argentino Fulvio Pompeo, afirma a nota.

Na noite de quarta-feira, o Congresso anulou e arquivou o polêmico orçamento de 2021, o maior da história, diante da rejeição popular que pede a renúncia do presidente e dos deputados.

No sábado, os manifestantes protestaram em frente à antiga sede do governo e outro grupo queimou vários escritórios do Parlamento.

O orçamento cancelado foi criticado por não priorizar o combate à pobreza, em um país com mais da metade de seus 17 milhões de habitantes vivendo nessa condição.

Após a anulação do orçamento, de 12,8 bilhões de dólares, permanecerá em vigor o deste ano, de 10.390 milhões de dólares, embora o Executivo deva modificá-lo e enviá-lo ao Parlamento para sua aprovação.

Giammattei e os deputados assumiram o mandato há apenas 10 meses para um mandato de quatro anos.