Incidentes em torno da Casa Rosada na despedida de Maradona; velório será estendido

Vários incidentes ocorreram nesta quinta-feira (26) após a decisão da polícia de limitar a entrada no velório de Diego Maradona na Casa Rosada, a sede do governo argentino. Milhares de pessoas continuam fazendo fila para entrar na capela e se despedir do camisa 10.

A polícia estabeleceu um cordão de isolamento na Avenida 9 de Julho com o objetivo de limitar a entrada, uma vez que o velório iria até as 16h locais (o mesmo no horário de Brasília), a pedido da família. O governo, porém, decidiu estender o horário do velório até as 19h.

Antes da decisão, algumas pessoas, que haviam esperado pacientemente nas filas por horas sob um sol implacável, reagiram de forma violenta aos anúncios nos alto-falantes e derrubaram a cerca, causando pânico e correria.

A polícia de Buenos Aires reprimiu a multidão com balas de borracha, gás e caminhões hidrantes, enquanto um pequeno grupo os confrontava com pedras e garrafas.

Após as 14h, faltando duas horas para o horário de término estipulado inicialmente, a operação para permitir a entrada na capela começou a acelerar. Havia mais de 20 ruas de fila com pessoas aguardando.

Famílias com crianças pequenas tiveram que fugir pelas ruas secundárias enquanto a polícia avançava para dispersar os mais hostis.

Dezenas de milhares compareceram para ver o corpo de Diego Maradona em um velório público que começou às 6h.

Os restos mortais de Maradona serão enterrados nesta quinta-feira em um cemitério na periferia norte de Buenos Aires, onde estão enterrados seus pais.