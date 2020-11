'Fucking' se transforma em 'Fugging': um vilarejo na Áustria decide mudar de nome

Os habitantes do vilarejo austríaco de Fucking decidiram alterar o nome para "Fugging", com a esperança de escapar do interesse invasivo dos usuários da Internet, informou a Câmara Municipal nesta quinta-feira (26).

"A prefeitura decidiu renomear Fucking como Fugging a partir de 1º de janeiro de 2021", escreveu na segunda-feira em um documento oficial, Andrea Holzner, prefeito de Tarsdorf, município que pertence Fucking (na Alta Áustria), localizada a 350 km ao leste de Viena, com apenas uma centena de habitantes.

Há muitos anos, os curiosos chegavam somente para tirar foto nos painéis de trânsito do vilarejo, as vezes adotando posições sugestivas, com o objetivo de viralizar um jogo de palavras nas redes sociais.

No passado, não teve entre os habitantes uma maioria clara para a alteração do nome, já que os residentes próximos à placa de entrada estavam a favor e o restante do povoado contra.