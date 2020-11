Avião do primeiro voo comercial dos Emirados a Israel volta para Dubai

Um avião da companhia Flydubai pousou nesta quinta-feira (26) em Dubai chegando (de retorno) de Tel Aviv, no primeiro voo comercial entre as duas cidades após a normalização das relações entre Emirados Árabes Unidos e Israel.

"Bem-vindos a Dubai!", disse um oficial da imigração emirati enquanto os passageiros que chegavam de Israel desciam do avião, alguns deles cumprimentando ou fazendo o sinal da paz.

O avião, que decolou pela manhã do Aeroporto Internacional de Dubai, chegou pouco antes do meio-dia desta quinta-feira ao Aeroporto Internacional Ben Gurion de Tel Aviv, sob o olhar satisfeito do primeiro-ministro israelense, Benjamin Netanyahu.

"É a realização de um sonho", declarou Netanyahu, afirmando que os cidadãos israelenses e emirados logo poderão viajar de um país para outro "sem visto".

"As-salaam alaikum (a paz esteja com vocês)", disse aos passageiros que chegavam, acrescentando "venham de novo".

Em setembro, Emirados Árabes Unidos assinou um acordo negociado pelos EUA para normalizar suas relações com Israel, o primeiro deste tipo em um país do Golfo.

O presidente dos Emirados Árabes Unidos, o xeque Khalifa bin Zayed Al Nahayan, declarou nesta quinta-feira em Abu Dhabi que o acordo com Israel atende às "aspirações dos povos de prosperidade e progresso".

Os Emirados Árabes Unidos se tornaram o terceiro país árabe a normalizar suas relações com Israel, depois do Egito em 1979 e da Jordânia em 1994, sendo rapidamente seguido pelo Bahrein.

Em outubro, um acordo entre Israel e Sudão também foi anunciado. E Netanyahu viajou para a Arábia Saudita neste domingo, segundo fontes israelenses, para discutir uma possível normalização com o peso pesado na região.

- Frutos econômicos -

A Flydubai anunciou no início do mês que realizaria "14 voos por semana e um serviço duplo diário entre o Aeroporto Internacional de Dubai e o Aeroporto Ben Gurion de Tel Aviv".

"O princípio dos voos regulares contribuirá para o desenvolvimento econômico e criará novas oportunidades de investimento", disse o CEO da Flydubai, Ghaith al-Ghaith.

As companhias aéreas israelenses El Al e Israir iniciarão voos comerciais entre as duas cidades no próximo mês. A Etihad Airways, com sede em Abu Dhabi, capital dos Emirados, havia anunciado o início de seus voos para Tel Aviv para março de 2021.

Com suas economias bastante atingidas pela crise de saúde, os Emirados e Israel esperam que esse acordo de normalização dê frutos rapidamente. Eles já assinaram acordos sobre conexões aéreas e isenção de vistos, bem como pactos de proteção de investimentos e cooperação nos setores de ciência e tecnologia.

Os países do Golfo têm-se aproximado gradualmente de Israel nos últimos anos, em especial aqueles que também mostram animosidade em relação ao Irã.

A oficialização dessa reaproximação por parte dos Emirados e do Bahrein quebra um antigo consenso árabe que condicionava as relações com Israel a uma solução prévia para o conflito com os palestinos e à retirada de Israel de todos os territórios árabes que ocupou desde 1967.