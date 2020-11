Comunicado do Business Wire :IDEMIA

As Credenciais Digitais de Viagem fazem com que viajar entre aeroportos e companhias aéreas seja uma experiência mais agradável e estimulam a confiança dos passageiros em serviços e sistemas de aeroportos. De 10 a 11 de novembro de 2020, na conferência virtual da ICAO, a IDEMIA demonstrou com uma parceria de companhia aérea suas capacidades de inovação revolucionária para apresentar uma solução operacional completa, revigorando as DTC.

Ao alavancar sua solução Mobile ID e soluções que facilitam o fluxo de passageiros, a IDEMIA simulou DTC de passageiros para check-in e embarque inteligente. Os passageiros podem passar rapidamente por todos os pontos de contato de aeroportos graças à identificação biométrica rápida e extremamente segura. As DTC da IDEMIA tratam os dados privados com o mesmo nível de segurança dos passaportes físicos.

"Este demonstrador de DTC ilustra as capacidades inovadoras da IDEMIA para executar uma verificação de identidade altamente segura, confiável e tranquila de viajantes em aeroportos. Junto com portões automatizados, as DTC reduzem o tempo de espera e garantem uma viagem agradável ao passageiro. Estamos muito orgulhosos de realizar esta experiência inédita que confirma a liderança tecnológica da IDEMIA no mercado de identificação e cria oportunidades para uma nova maneira de viajar no futuro",disse Philippe Barreau, Vice-Presidente de Identidade e Segurança Pública do IDEMIA Group.

A Pesquisa Mundial de Passageiros da Associação Internacional de Transporte Aéreo (IATA) de 2019 mostrou que viagens sem interrupções são uma das principais prioridades aos passageiros. 72% são a favor de portões automatizados, pois aceleram os controles de imigração e fortalecem a segurança. 70% também estariam dispostos a estender ainda mais a função desempenhada pela biometria em facilitar sua jornada, aproveitando mais serviços pessoais e vendo detalhes atualizados e precisos de viagens. As DTC da IDEMIA oferecem a capacidade de diminuir os receios de muitos passageiros.

Uma novidade mundial: uma credencial de viagem de identidade móvel e governamental

As DTC trabalham em conjunto com um aplicativo de identidade digital nacional a fim de assegurar a precisão dos dados e elevar a confiança. Os passageiros podem configurar suas próprias DTC mediante seus smartphones, em suas residências ou pessoalmente com a ajuda da autoridade emissora. Quando em suas residências, o aplicativo lê chips de passaportes eletrônicos de passageiros para recuperar detalhes privados em plena conformidade com os padrões da ICAO. A identidade é então garantida por uma correspondência biométrica facial.

Uma experiência perfeita e sem contato a passageiros de aeroportos

Em seu lar ou em qualquer lugar, os passageiros fazem o check-in no site da companhia aérea usando seus smartphones. Em aeroportos, eles passam por portões automatizados fronteiriços através de correspondência facial. A identidade de passageiros é verificada com seus smartphones, o que diminui o tempo de verificação em mais de dois terços.

Sobre a IDEMIA

A IDEMIA, líder mundial em Identificação Aumentada, proporciona um ambiente confiável que permite aos cidadãos e consumidores realizar suas atividades diárias (como pagar, conectar-se e viajar), tanto no espaço físico quanto no digital.

Proteger nossa identidade se tornou uma missão crítica no mundo em que vivemos hoje. Ao defender a Identidade Aumentada, uma identidade que garante privacidade , confiança e transações seguras, autenticadas e verificáveis, reinventamos a maneira como pensamos, produzimos, usamos e protegemos um de nossos maiores ativos - nossa identidade - seja para indivíduos ou para objetos, sempre e onde a segurança for importante. Fornecemos Identidade Aumentada para clientes internacionais dos setores Financeiro, Telecom, Identidade, Segurança Pública e IoT. Com quase 15.000 funcionários em todo o mundo, a IDEMIA atende clientes em 180 países.

