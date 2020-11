AGENDA INTERNACIONAL AFP 7 DIAS

AGENDA INTERNACIONAL DE SEXTA-FEIRA, 27 DE NOVEMBRO DE 2020 ATÉ QUINTA-FEIRA, 3 DE DEZEMBRO DE 2020

A hora e a data dos eventos são expressas em horário de Brasília. Para cobertura e eventos dominantes, por gentileza consultar nossa pauta de matérias previstas, enviada diariamente.

(+) Evento adicionado nas últimas 24 horas

(*) Evento atualizado nas últimas 24 horas

SEXTA-FEIRA, 27 DE NOVEMBRO DE 2020

América

ESTADOS UNIDOS - Black Friday -

TORONTO (Canadá) - Julgamento de homem que matou 11 com caminhão - (até 18 de Dezembro)

VANCOUVER (Canadá) - Audiências de extradição são retomadas para diretora da Huawei Meng Wanzhou - (até 27)

SÃO PAULO (Brasil) - Erika Hilton, a primeira mulher negra trans eleita vereadora, está na linha de frente contra a política do presidente Jair Bolsonaro - (até 28)

MÉXICO (México) - Mexicanos expulsos dos Estados Unidos comemoram ação de graças em seu país de nascimento - 19H00

Europa

LONDRES (Reino Unido) - Restrições entram em vigor na Inglaterra - (até 2 de Dezembro)

ITÁLIA - Toque de recolher noturno entra em vigor - (até 3 de Dezembro)

FRANÇA - Começa o novo 'lockdown' nacional com um mês de duração - (até 14 de Dezembro)

PARIS (França) - Comissão Nacional de Inquérito sobre a gestão da epidemia de coronavírus - (até 31 de Dezembro)

Oriente Médio e África do Norte

BEIRUTE (Líbano) - Reunião do Parlamento para discutir um pedido do Presidente Aoun - 10H00

Ásia-Pacífico

HONG KONG (China) - Ativistas Joshua Wong e Ivan Lam em julgamento por protestos - (até 1 de Dezembro)

(+) BANGCOC (Tailândia) - Governo assina contrato para compra de vacinas AstraZeneca -

SÁBADO, 28 DE NOVEMBRO DE 2020

América

(+) DUQUE DE CAXIAS (Brasil) - Protesto por morte de negro espancado por agentes de segurança brancos no supermercado Carrefour - 11H00

Europa

FRANÇA - Reabertura de lojas não essenciais (primeira fase de desconfinamento) -

DOMINGO, 29 DE NOVEMBRO DE 2020

Europa

(+) MINSK (Bielorrússia) - Novo protesto esperado contra Lukashenko -

CIDADE DO VATICANO (Santa Sé) - Oração do Angelus do Papa na Praça de São Pedro - 08H00

SEGUNDA-FEIRA, 30 DE NOVEMBRO DE 2020

América

(+) WASHINGTON (Estados Unidos) - Audiência da Suprema Corte sobre a decisão de excluir migrantes sem documentos do censo - 13H00

BRASÍLIA (Brasil) - Superavit Fiscal ( Estatisticas da Politica Fiscal ) Ref: Mês octubre - 10H30

Europa

(+) GENEBRA (Suíça) - Comitê Constitucional da Síria se reúne - 07H00 (até 4 de Dezembro)

(*) HAIA (Holanda) - Chefe da organização de armas químicas da OPAQ discursa na reunião anual - 07H00

TERÇA-FEIRA, 1 DE DEZEMBRO DE 2020

Mundo

MUNDO - Dia Mundial da aids -

América

BRASÍLIA (Brasil) - Balanza Comercial Brasil Ref: Mês Noviembre - 14H30

Europa

EREVAN (Arménia) - Armênia entregará o controle do distrito de Lachin ao Azerbaijão -

BRUXELAS (Bélgica) - Ministros das Relações Exteriores da OTAN se reúnem virtualmente - (até 2)

CATÂNIA (Itália) - Conte dá testemunho perante o juiz que preside o julgamento do líder de extrema direita Salvini (data sujeita a mudança) -

VIENA (Áustria) - Ministros da OPEP e não-OPEP discutem limites de produção de petróleo -

(+) PARIS (França) - Leilão "Licitação para o Louvre" de obras, visitas e eventos do Louvre, com Christie's e Drouot - (até 15)

(+) GENEBRA (Suíça) - ONU publica Visão Geral Humanitária Global 2021 - 03H00

(+) PARIS (França) - Leilão de peça da escada da Torre Eiffel na Artcurial - 11H30

QUARTA-FEIRA, 2 DE DEZEMBRO DE 2020

América

(+) WASHINGTON (Estados Unidos) - Audiência do Senado sobre a segurança e distribuição da vacina contra a covid -

(+) SAN BERNARDINO (Estados Unidos) - Quinto aniversário de tiroteio em massa -

RIO DE JANEIRO (Brasil) - Producción Industrial Mês Ref: octubre - 09H00

(+) NOVA YORK (Estados Unidos) - Bannon, ex-assessor de Trump, comparece ao tribunal por vídeo-link em caso de fraude na fronteira - 18H00

Europa

(*) REINO UNIDO - Restrições de vírus atenuadas -

BRUXELAS (Bélgica) - Comissão da UE divulga plano de ação para a democracia para garantir eleições justas -

BRUXELAS (Bélgica) - Ministros da saúde da UE se reúnem -

(+) PARIS (França) - Decisão sobre o pedido de extradição do ex-líder do ETA, Josu Ternera - 12H30

Oriente Médio e África do Norte

BEIRUTE (Líbano) - Líbano e Israel na quarta rodada de negociações sobre fronteira marítima -

Ásia-Pacífico

HONG KONG (China) - Sentença para os dissidentes de Hong Kong Joshua Wong, Agnes Chow e Ivan Lam - 04H30

QUINTA-FEIRA, 3 DE DEZEMBRO DE 2020

Mundo

MUNDO - Día internacional das Pessoas com Deficiências -

América

(+) NAÇÕES UNIDAS (Estados Unidos) - Cúpula especial da ONU sobre pandemia - 12H00 (até 4)

(+) LOS ANGELES (Estados Unidos) - Conjunto de pistola James Bond original leiloada -

RIO DE JANEIRO (Brasil) - PIB Trimestre (contas nacionais) julio a septiembre - 09H00

WASHINGTON (Estados Unidos) - Governo dos EUA divulga dados semanais de pedidos por seguro-desemprego - 11H30

Europa

(+) TIRANA (Albânia) - Reunião ministerial da OSCE - (até 4)

(+) SEUL (Coreia do Sul) - Exame de admissão à universidade sob as restrições da Covid para 480.000 sul-coreanos -